Die lange Nacht – im Namen der Rosen

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Lange Nacht in Beeskow wird zur Nacht der Rosen. Drei mal präsentiert Mario Lehmann in der Rolle des Schlagerstars Ronni Romantig gemeinsam mit Trom Peter den neuen Hit "Wir lassen Rosen regnen". 18 Uhr, eine Stunde nach dem offiziellen Start der Langen Nacht, wird das Lied auf der Bühne vor dem Herrenausstatter Krumnow seine Premiere feiern. Bei seinen weiteren Auftritten singt Ronni als Zugabe natürlich auch "Ich bin verliebt in mein Beeskow".

Die Auftritte bei Krumnow und ElectronicPartner Baumann sind kleine Höhepunkte der Langen Nacht. Und genau das ist das Konzept. Rund 60 Geschäfte, Dienstleister, Künstler und Anwohner der Beeskower Innenstadt machen mit. "Jeder organisiert seit Wochen ganz liebevoll sein eigenes kleines Programm. Das garantiert Abwechslung und Vielfalt. Jeder bietet einen individuellen Höhepunkt des Festes", sagt Britta Voß. Die Inhaberin der Spree-Apotheke koordiniert die Lange Nacht für den Mittelstandsverein, der gemeinsam mit der Stadt Veranstalter ist. Es werde etliche neue Bands und auch Veränderungen bei den gastronomischen Angeboten geben, so Britta Voß. Sie selbst wird in diesem Jahr Bitterorangenlikör anbieten. So ein Likör sei durchaus erlaubt. Der Bitterorange werden zudem gesundheitlich fördernde Wirkungen zugesprochen. Sie fördert die Verdauung und gilt als Fatburner. Natürlich kommt die Lange Nacht in diesem Jahr nicht am Fontanejubiläum vorbei. Mehrere Schaufenster in der Stadt sind thematisch geschmückt. In der Buchhandlung Zweigart gibt es zudem das auf 1000 Stück limitierte Fontane-Kartenspiel, das Schüler des Beeskower Rouanet-Gymnaisums gestaltet haben.

In der Stadt werden Bands auftreten. Besonders voll wird es erfahrungsgemäß vor der Bühne am Autohaus Kuhnt. Nach dem Programm für Kinder von 17 bis 19 Uhr wird es dort diesmal einen Roland-Kaiser-Abend mit dessen Double Steffen Heidrich geben. Noch einmal gewechselt hat die Band vor der Bäckerei Schulze. Dort werden "Bitter Süß" auftreten. In der Marienkirche gibt es ab 20 Uhr ein Konzert mit dem Alphornett Berlin.

Angebote und Sperrungen

Viele Geschäfte bieten es zur Langen Nacht Sonderangebote und Rabatte, oft werden Getränke und kleine Snacks gereicht. Wer nach 23 Uhr, dem offiziellen Ende, weiter feiern will, kann zur Aftershowparty in den Club Treibstoff gehen. In der Lübbener Chaussee legt DJ Pascha, der sonst im Frankfurter Kamea zu hören ist, auf.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es im Rahmen der Langen Nacht zu etlichen Sperrungen kommen wird. Praktisch die gesamte Innenstadt wird von Sonnabend 13 Uhr bis Sonntag 7 Uhr nicht mit Fahrzeugen erreichbar sein. Auch viele der Parkflächen in der Innenstadt können nicht genutzt werden. Gäste sollten die Stellplätze am Bertholdplatz, am Lübbener Bahnhof und im Bereich der Ringstraße nutzen. Von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß bis in das Festgetümmel.