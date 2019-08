Granseer Ausschüsse nehmen ihre Arbeit auf

Matthias Henke

Politik Nachdem der Ortsbeirat Dannenwalde bereits tagte und am morgigen Donnerstag der Ortsbeirat Meseberg folgt, geht es ab mit den Sitzungen ab kommender Woche wieder in die Vollen.

Am Montag tagt der Schul- und Kitaausschuss des Amtes, am Dienstag der Finanz-, Sozial- und Kulturausschuss der Stadt sowie am Donnerstag der Ausschuss für Stadtentwicklung, Ordnung und Verkehr (siehe Infokasten).

Der Vorsitzende des Schul- und Kitaausschusses, René Jordan, hat sich unterdessen in der Diskussion um einen möglichen Oberschulstandort Fürstenberg via Facebook zu Wort gemeldet. Von Bürgermeisterkandidat Olaf Bechert (CDU), der das Thema im Wahlkampf erneut aufs Tapet hob, und dem Leiter der Werner-von-Siemens-Oberschule, Dr. Reinhard Witzlau, gibt es unterschiedliche Aussagen dazu.

Zunächst sei festzustellen, dass die Zuständigkeit für die Siemens-Schule, die bei einer etwaigen Filiallösung für den Fürstenberger Standort von Bedeutung wäre, ausschließlich beim Amt Gransee und Gemeinden liege. Somit seien Entscheidungen betreffend Schulform, Ausstattung und Bau durch den Amtsausschuss zu treffen und durch niemanden sonst. Bis heute sei das Thema nicht einmal auf der Tagesordnung und das wird es auch nicht, betont Jordan. Der Grund: "Weil eine Filiale in der Form rechtlich nicht möglich ist", so der Granseer.

Landtag müsste Gesetz ändern

Zu dem von Bechert geforderten Neuzuschnitt von Schulbezirken stellt Jordan fest, dass es für weiterführende allgemein bildende Schulen solche nicht gebe. Es gebe stattdessen die freie Schulwahl. "Immer wenn ich nach Neubrandenburg zur Hochschule fahre, sehe ich Schülerinnen und Schüler aus Fürstenberg nach Neustrelitz fahren, sicherlich zum Gymnasium Carolinum. Das wäre bei einem Schulbezirk nicht so einfach möglich", so Jordan. "Die Stadtverordneten aus Fürstenberg können und sollen für ihre Stadt kämpfen. Allerdings kann das nur im Rahmen der geltenden Gesetze erfolgen. Falls die Landesgesetze es nicht hergeben, dann kann der Landtag über Änderungen entscheiden", schließt der Stadtverordnete seine Mitteilung.

Während über dieses Thema der Ausschuss des Amtes wohl wenig Worte verlieren wird, beschäftigen die Schülerzahlen im Amtsbereich das Gremium mehr. So soll zu den Schülerzahlen an Grund- und Oberschule informiert werden.

Bei der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Donnerstag, 5. September, ist die Tagesordnung länger. So ist die Weiterführung des Straßenbaus im Wohngebiet am Stadtwald genauso Thema wie Parkraum in der Granseer Altstadt. Zur Friedhofsordnung und neuen Grabarten wird informiert. Einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin für den Ausschussvorsitzenden Peter Gogol (SPD) gilt es zu wählen. Interessant für die Meseberger: Zum Betriebskonzept der dortigen Agrar GmbH wird auch informiert. Dies ist im Übrigen bereits bei der Meseberger Ortsberatssitzung am morgigen Donnerstag Thema.