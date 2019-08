Goldene Mitte erforderlich

Frankfurt (Oder) (MOZ) Um die vermeintlichen und wirklichen polnischen Pläne zur Vertiefung der Oder gibt es in diesem Sommer erheblichen Tumult.

Umweltschutzorganisationen hatten zurecht kritisiert, dass die Planungen seit Anfang Juli zunächst nur in Polen zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt waren. Die Umweltvertreter warnten vor dem Bau größerer Buhnen, die die Artenvielfalt an der Oder gefährden.

Die Auslegung der übersetzten polnischen Dokumente erfolgte dann mit einmonatiger Verspätung auch hier in Brandenburg. Und aus Sicht der Industrie- und Handelskammer – also einer Interessenvertretung der Wirtschaft – lesen sie sich so, als ginge es vor allem um die Instandsetzung bisheriger Buhnen und nur deren teilweisen Neubau. Eine Maßnahme, die die IHK insgesamt ausdrücklich begrüßt.

Wie in vielen Situationen dürfte die Wahrheit auch bei diesem Thema nicht allein auf einer Seite liegen. Um zu erreichen, dass die Oder nicht nur für den ökologischen Artenschutz bedeutsam ist, sondern dass auch die Interessen des Wassertourismus und nicht zuletzt des Hochwasserschutzes gewahrt werden, erfordert es den goldenen Mittelweg.