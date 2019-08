Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg hat polnische Pläne zur Ertüchtigung der Buhnen am östlichen Oder-Ufer begrüßt. "Hier zeigt sich der Wille, den Hochwasserschutz nachdrücklich anzugehen und diesen so umweltverträglich wie möglich zu gestalten", sagte der IHK-Verkehrsexperte Robert Radzimanowski nach einer Veranstaltung, bei der am Montagnachmittag Experten von der Stettiner Wasserwirtschaftsverwaltung die Pläne erläuterten.

Umweltschutzorganisationen hatten zuvor vor einer vermeintlichen Odervertiefung gewarnt. Die ins Deutsche übersetzten Planungen liegen im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung derzeit bei den Brandenburger Grenzkreisen aus. Bis morgen können Behörden und die Öffentlichkeit Stellung nehmen.