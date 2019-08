Auf den S-Bahn-Strecken S7 und S75 wird gebaut

MOZ

Ahrensfelde (MOZ) Die Bahn baut um, das spüren zur Zeit insbesondere wieder die Pendler im Nordosten Berlins. Neuer Schotter und Schwellen sind nötig, zudem wird laut Bahn auf eine neue Sicherungstechnik umgestellt. Noch sind die Barnimer eher sanft betroffen. In der eben begonnenen ersten Bauphase ist die Strecke der S75 zwischen Wartenberg und Springpfuhl gesperrt. Die S75, die für gewöhnlich nach Wartenberg fährt, wird bis zum 4. Oktober umgeleitet nach Ahrensfelde, so dass sich mit der regulären S7 ein fünf-Minuten-Takt ergibt. Die Wartenberger nutzen den Ersatzverkehr von Hohenschönhausen oder von Marzahn aus.

Doch bei den Pendlern nach Ahrensfelde dürfte die Freude über den kurzen Takt nicht lange vorhalten. Auch sie werden in nächster Zeit Ersatzbusse nützen müssen. Vom Freitag, 30. August, bis zum Mittwoch, 2. Oktober, wird an den Wochentagen Montag bis Freitag von 10.30 Uhr bis 13 Uhr zwischen Ahrensfelde und Springpfuhl gesperrt. Und so geht es weiter: Am Samstag, 7. September, und am Sonntag, 8. September, wird die Strecke zwischen Ahrensfelde und Springpfuhl jeweils von 10 bis 15 Uhr gesperrt, zu gleichen Zeiten am Wochenende 21./22. September. Überhaupt nichts mehr fährt auf der dieser S-Bahnstrecke vom 13. bis 16. September.