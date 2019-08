"Mehr auf ländliche Gebiete schauen"

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Entfernungen scheinen Laura Lazarus nichts auszumachen. Die CDU-Direktkandidatin für den Wahlkreis 33 in Märkisch-Oderland pendelt regelmäßig zwischen ihrem Wohnort und Gemeinden in der Region. Nicht nur wegen des Wahlkampfes, sondern auch privat.

"Wir fühlen uns auf dem Hundeplatz in Schiffmühle wohl", berichtet die 37-Jährige nicht nur von eigenen Fahrten. Ihr Lebensgefährte sei dort ebenfalls häufiger anzutreffen. "Wir haben Deutsche Boxer – gerade auch Nachwuchs – und sind im Gebrauchshundesport aktiv."

Die gebürtige Ingolstädterin hat es per Zufall vor fast 13 Jahren ins Brandenburgische verschlagen. Über das Internetportal www.quaeldich.de habe sie sich mit einem jungen Mann ausgetauscht, der in Frankfurt studierte. "Heute würde ich natürlich fragen, welches gemeint ist", sagt sie lachend und fügt hinzu, dass sie an den Main und nicht die Oder gefahren wäre, wo sie ihre Liebe fand.

Im Landtag saß sie bereits. Allerdings erst seit November 2018. "Ich bin für Sven Petke nachgerückt", erzählt die Juristin, die ihr Referendariat am Landgericht in Potsdam absolviert hat. Inzwischen ist sie Berufssoldatin im Rang eines Majors. "Mein Dienstverhältnis ruht." Das würde auch so bleiben, wenn sie das Direktmandat in ihrem Wahlkreis holen würde. Über den Landtag habe sie CDU-Kreischefin Kristy Augustin näher kennen- und schätzen gelernt. "Sie hat mich dann auch gefragt, ob ich mir vorstellen kann, in Märkisch-Oderland zu kandidieren."

In Bezug auf Bad Freienwalde sei sie zu Jahresbeginn aber fast an der Baustelle der Bundesstraße 158 verzweifelt. In der Kurstadt hat sie bisher ihr einziges Wahlkreisbüro. Der berlinnahe Raum mit Altlandsberg und Fredersdorf-Vogelsdorf habe ähnliche Probleme wie Königs Wusterhausen, darunter den großen Zuzug und die damit verbundenen Herausforderungen. "Da lassen sich Erfahrungen durchaus übertragen", meint sie und verweist im Gegensatz zu Regionen, die sich abgehängt fühlen. "Das ist in Brandenburg nicht nur die Lausitz, sondern auch der Altkreis Bad Freienwalde und das Oderbruch. Hier fehlt Infrastruktur."

Als Beispiel nennt sie die Verkehrsanbindung nach Berlin und insbesondere die Wriezener Bahn. "Wir hatten dazu ja eine Diskussionsrunde in der Stadt und haben das Thema im Verkehrsausschuss noch einmal aufgegriffen", erinnert Laura Lazarus und kann das Verhalten von Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) nicht nachvollziehen. "Mir fehlt nicht nur bei ihr die Bereitschaft, den Menschen wirklich zuzuhören und auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Man muss Dinge doch nicht von vornherein abblocken." Brandenburg könne davon, dass Berlin "explodiert", in vielen Bereichen profitieren.

"In Märkisch-Oderland gibt es Kommunen, in denen Wohnungen leer stehen, auch noch Platz zum Bauen geschaffen werden kann. Und natürlich müssen wir schauen, wie wir wirtschaftlich etwas für die Region tun können. Eine positive Entwicklung ist möglich und dafür will ich mich einsetzen." Kristy Augustin, die in Wriezen geboren und im Oderbuch aufgewachsen ist, habe ihr die Augen geöffnet. "Dafür bin ich ihr dankbar und werde mich auch in der CDU dafür einsetzen, wieder mehr auf die ländlichen Gebiete zu schauen."