Fahndung nach Ladendieb

Eberswalde (MOZ) Fünf Monate nach einem Ladendiebstahl in Eberswalde hofft die Polizei nun mit der Veröffentlichung eines Fotos auf die Spur des Täters zu kommen. Der Mann hatte am 23. März in einem Elektromarkt in der Breiten Straße einen Laptop im Wert von rund 2000 Euro gestohlen. Wer den Unbekannten erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 03338 3610 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienstelle entgegen.