Doris Riesenbergs letzter Arbeitstag in Zehdenick

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Für Zehdenicks dienstälteste Kita-Leiterin ist heute nach 45 Berufsjahren endgültig Schluss. Doris Riesenberg, seit Oktober 1990 Chefin der Kita "Sonnenschein", verantwortlich für zirka 175 Kinder und rund 30 Erzieher, geht in den Ruhestand. Dass bei der großen Abschiedsfeier Tränen fließen werden, soviel ist gewiss.

Zu sehr hängen die Kinder an ihrer "Doris", die für alle stets ein offenes Ohr hatte und die sich mit ihrer eher unkonventionellen Erziehungsmethodik vor allem bei den Kindern beliebt gemacht hat, während sie bei einigen Eltern und auch bei einigen ihrer Kollegen das eine oder andere Mal angeeckt ist. Doch Doris Riesenberg hat sich durchgesetzt.

Start in Schönermark

Schon allein die Berufsbezeichnung "Erzieher" findet sie für ihre Tätigkeit unpassend, pädagogisches Personal wäre wohl passender, findet die 64-Jährige, die nach der Fachschulausbildung in Luckenwalde in Schönermark bei Gransee ihre erste Anstellung in einer Kita fand – Anleitung zur abendlichen Gymnastik für die Dorfgemeinschaft in der Kneipe inklusive. Sie musste sich mit einem Zimmer mit Holzofenheizung begnügen. Aber besser als nichts, schließlich wohnte sie damals eigentlich noch bei ihren Eltern in Burgwall und die tägliche Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel wäre eine Tortur geworden.

Nur ein Jahr später heiratete sie und damit entstand der Wunsch, eine Anstellung in Zehdenick zu bekommen, was ihr auch gelangt. Im Betriebskindergarten der Ziegeleiwerke erhielt sie eine Stelle, später war ihr Talent aber noch einmal in Burgwall gefragt, wo sie zwei Jahre lang die Kita leitete, bevor sie nach Zehdenick zurückkehren durfte.

Mit der politischen Wende 1989 taten sich neue Beschäftigungsmöglichkeiten auf. Doris Riesenberg bekam die Möglichkeit, den Betriebskindergarten der "ika" am Liebenwalder Ausbau zu leiten. In einer Abstimmung konnte sie sich 1990 durchsetzen. Die Freude darüber, jetzt endlich ihre Vorstellungen von Kindererziehung umsetzen zu können, wurden durch fragile Rahmenbedingungen getrübt. Zunächst übernahm die Volkssolidarität die Trägerschaft. Als das im Desaster endete, übernahm der Humanistische Verband Potsdam das Haus. Als dieser in Zahlungsschwierigkeiten geriet und die Erzieher drei Monate kein Geld erhalten hatten, erklärte sich die Stadt Zehdenick quasi in letzter Minute bereit, einzuspringen. Und wieder bangten sie um ihren Arbeitsplatz. "Wir mussten uns damals bei der Stadtverwaltung alle um eine Stelle bewerben", erinnert sich Doris Riesenberg. Denn es gab mehr Personal, als der Betreuungsschlüssel hergab. Doris Riesenberg zählte zu den Auserwählten und konnte die Kita in ruhigeres Fahrwasser führen. Sie hatte es geschafft, der Kita Sonnenschein, in der nicht immer eitel Sonnenschein herrschte, wie sie selbst sagt, ein eigenes Profil zu geben. Neue Projekte wurde von ihr angeschoben und die eine oder andere Tradition begründet, wie das Straßenfest, das in diesem Jahr zum 29. Mal gefeiert wurde. 1991 hatten es ihr die Kollegen nicht zugetraut, ein solches Projekt auf die Beine zu stellen. Doch weit gefehlt. Sie holte die Eltern mit ins Boot und gewann Sponsoren. Das erste Straßenfest war "der Hammer".

Nach 45 Beitragsjahren in der Rentenversicherung ist nun aber Schluss. Mit einem großen Fest verabschiedet sich Doris Riesenberg am heutigen Mittwoch von allen, die sie ins Herz geschlossen haben. Langeweile, so viel ist klar, wird bei ihr nicht aufkommen.