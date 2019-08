Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf mit Top-Leistung zum 3:0-Erfolg

Jörg Jankowsky

Petershagen-Egegrsdorf Nach ihrem ersten Heimsieg in der noch jungen Fußballsaison finden sich die Spieler von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf aktuell auf Rang fünf der Brandenburgliga wieder. Nach dem Auftakt-Unentschieden in Stahnsdorf gewannen die Doppeldörfler am 2. Spieltag gegen Grün-Weiß Lübben mit 3:0. Genau dieses Ergebnis leuchtete auch schon Ende April an der Anzeigetafel des Waldsportplatzes.

Die ganz in Grau spielenden Blau-Weißen starteten sehr konzentriert und druckvoll in die Begegnung, besaßen bereits in Minute fünf ihre erste hochkarätige Torchance durch Anton Feiler. Eine präzise Flanke von Silvan Küter köpfte er jedoch frei am langen Eck vorbei. Kurz darauf war es wiederum Küter, der sich stark am Ball behauptete und Maurice Ulm bediente. Dessen perfekte Eingabe fand erneut Feilers Kopf (7.), der diesmal kaltschnäuzig zum 1:0 vollendete. Wenig später hätte Feiler (15.) auf 2:0 stellen können. Lübbens Torhüter René Margraff verhinderte dies aber mit tollem Reflex.

Von den Gästen, die seit Juli 2019 vom brasilianischen Trainer Vragel da Silva (Ex-Bundesliga-Profi beim FC Energie Cottbus) gecoacht werden, war bis dahin offensiv nicht allzu viel zu sehen. Nachdem auf beiden Seiten einige Distanzschüsse meist in den blauen Himmel flogen, durfte schließlich auch Blau-Weiß-Keeper Kevin Pelzer (38.) erstmals sein Können zeigen. Einen Flachschuss von Miguel Pereira Rodrigues, dem aktivsten Kicker der Gäste an diesem Nachmittag, parierte er glänzend.

Die erste gute Tormöglichkeit nach Wiederanpfiff vergab ebenfalls Rodrigues (48.). Auch Feiler, im Gegenzug, zielte bei seinem Fern-Abschluss ein wenig zu ungenau. Wie es besser geht, präsentierte Ulm (52.) den jubelnden Fans. Aus 18 Metern zog er einfach mal beherzt ab, überraschte Margraff auf dem falschen Fuß und traf satt zum 2:0 für den Gastgeber. Was für ein tolles Traumtor. Das darauf folgende Kuscheln mit Mutti, trotz hochsommerlicher Temperaturen, war der verdiente Lohn. "Das war sehr schön. Ich würde es noch viel öfter wollen", sagte sie überglücklich.

Abwehr funktioniert gut

War dies bereits die Vorentscheidung? Noch gab sich Lübben nicht geschlagen. Ein Gäste-Freistoß (55.) huschte gefährlich durch den Fünfmeterraum, landete aber im Toraus. Pelzer und seine blau-weiße Defensiv-Abteilung agierten gut, energisch und sicher. "Wir haben heute auch nicht viel zugelassen", sagte Cheftrainer Roman Sedlak nach dem Spiel. Seine Elf war zudem weiter im Vorwärtsgang und suchte die endgültige Entscheidung.

Ein Raunen huschte über den Platz, als Roger Sobotta (60.) zu einer feinen technischen Solo-Einlage antrat und bei Küters (61.) Flachschuss, der nur äußerst knapp das Gäste-Gehäuse verfehlte. Küter (78.) sorgte schließlich für die Spiel-Entscheidung. Einen von Tim Bolte schnell und schlitzohrig ausgeführten Freistoß hob der blau-weiße Kapitän über Lübbens Keeper hinweg zum 3:0 ins Tor. In den verbleibenden Spielminuten hätten die Grün-Weißen durchaus auch noch einen Treffer erzielen können. Doch Martin Kohlmann (85.) rettete in letzter Not zur Ecke, Markus Müller (89.) traf nur den Pfosten, Benjamin Borchert scheiterte im Nachschuss am kollektiven blau-weißen Abwehr-Bollwerk und Rodrigues (90.), völlig frei vor Pelzer, wohl an den eigenen Nerven.

Trainer Sedlak sehr zufrieden

"Aufgrund der Spielanteile war der 3:0-Sieg für uns verdient", sagte Sedlak. "Nach unserer frühen Führung agierte meine Mannschaft allerdings noch zu hektisch. Sie hätte die Begegnung durchaus ruhiger und noch konzentrierter angehen können, hätte klarere Chancen noch besser herausspielen sollen. Im Großen und Ganzen bin ich aber zufrieden. Darauf können wir aufbauen."

SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf: Kevin Pelzer – Martin Kohlmann – Roger Sobotta – Florian Gerber – Denis Rolke – Steven Vierhus (66. Melvin Gohlke) – Maurice Ulm – Tim Bolte – Marvin Ghaddar – Anton Feiler (84. Maximilian Lichtnow) – Silvan Küter (87. Saul Njie)