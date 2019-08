Erneute Nullnummer für Bruchmühler

Edgar Nemschok

Bruchmühle (MOZ) Die Ungeduld wurde immer größer. Nach einer sehr einseitigen ersten Halbzeit sehnten sich die knapp 80 Zuschauer auf dem Sportplatz am Bruchmühler Waldring regelrecht nach dem ersten Saisontor ihrer Männer. Doch auch nach 90 Minuten blieben die Bruchmühler Landesklasse-Fußballer ohne Torerfolg, haben dafür aber auch noch keines kassiert.

Die Gäste der SG Eintracht Peitz, sie hatten im ersten Saisonspiel gegen einen Top-Favoritren der Liga sehr gut gespielt, kamen, so musste man schnell feststellen, mit nur einem Ziel nach Bruchmühle. Gegen den SV Grün-Weiß Union überraschten sie mit einem Punktgewinn. Diesmal wollten sie mit einer besonderen Mauertaktik erneut mit einem Remis einen Punkt nach Hause bringen. Nur mit Ausnahme ihres Stürmers Jens Neubert versuchten sie, ihren Strafraum regelrecht zu versiegeln und ließen kaum Raum für ein mögliches Bruchmühler Angriffsspiel. Nur eine echte Gelegenheit, trotz großer Überlegenheit der Gastgeber, gab es in der ersten Halbzeit. Kurz vor dem Seitenwechsel traf dabei Tom Stedtler nur den Außenpfosten des Peitzer Tores.

Anrennen geht weiter

Auch im zweiten Durchgang setzte sich das Anrennen der Bruchmühler fort. In der 53. Minute hatten die Gastgeber dann die beste Chance in der zweiten Halbzeit und ein Torerfolg hätte mit Sicherheit den Spielknoten gelöst. Ein weiter Ball aus der eigenen Hälfte, geschlagen von Thomas Ae, erreichte den gerade eingewechselten Maximilian Tutzschke. Der Linksaußen umkurvte noch seinen Gegenspieler und passte flach in die Mitte. Der he­ranfliegende Jens Lehmpfuhl verpasste den Ball nur um einen Hauch. Weitere zehn Minuten später hatten die Bruchmühler sogar eine Doppelchance. Wieder war Tutzschke der Flankengeber. Zunächst versuchte Stedtler, per Seitfallzieher den Ball aufs Tor zu bringen. Den abgewehrten Ball nahm Justin Schmidt auf. Er flankte erneut in die Mitte, wo Lehm­pfuhl ansetzte, den Ball ebenfalls artistisch aufs Tor zu schießen.

May wird ausfallen

Auch Sebastian May konnte das Spiel nicht entscheiden. Nach einem Absprachefehler in der Peitzer Hintermannschaft hatte er die Chance, mit einem Alleingang das Tor des Tages zu schießen. Im Abschluss scheiterte er aber doch am Peitzer Torhüter Ronny Mochow. Der großgewachsene Keeper verkürzte geschickt den Winkel. Bitter für ihn und das Bruchmühler Team: May verletzte sich dabei und wird wahrscheinlich nun sogar einige Wochen ausfallen. Es blieb schließlich bei der Nullnummer.

"Das ist für uns keine gute Situation derzeit. Die Punkte gegen Peitz waren schon eingeplant und wären auch verdient gewesen. Nun fahren wir am Wochenende zum gegenwärtigen Tabellenführer FSV Luckenwalde II und werden dort, wenn alles normal verläuft, kaum einen Blumentopf gewinnen. Somit sind wir wieder einmal nicht gut aus den Startlöchern einer Saison gekommen", sagte enttäuscht Bruchmühles Trainer Jörg Ulbrich nach der Partie.

SG Bruchmühle: Jeremy Pascal Großmann – Tom Stemmer, Thomas Ae, Tobias Kühnel, Justin Schmidt, Riccardo Großmann, Jens Lehmpfuhl, Matthias Späth, Tom Stedtler(87. Paul Müller), Marvin Kretschmar (46. Maximilian Tutzschke), Sebastian May