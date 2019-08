Adamski-Elf setzt erfolgreich Nadelstiche

moz

Schönow An solch ein Spiel der Mannschaft konnten sich selbst die ältesten Schönower nicht erinnern, denn der SSV ging gegen den starken Blau-Weiß Wriezen sang- und klanglos mit 2:7 unter. Dabei hatten zunächst die Platzherren das Geschehen bestimmt, blieben jedoch ohne Treffer. Die Mannen von Gästetrainer Thomas Adamski konterten indes immer wieder äußerst geschickt. Das 0:1 von Kilian Karpe war dann Formsache (30.). Zwei Minuten später folgte der nächste Schlag. Der überragende Marcel Glöck hatte als Vorbereiter das Auge für Routinier André Herrmann und schon stand es 0:2. Ein Hoffnungsschimmer für Schönow folgte in der 37. Minute, als Bartosz Tatarczuk der 1:2-Anschlusstreffer gelang. In der 41. Minute verlor Hannes Wolff einen Zweikampf gegen Gästestürmer Andre Herrmann und dessen Flanke verwertete Marcel Glöck zum 1:3.

Nach der Pause war es abermals Kilian Karpe, der die einfach zu passive Schönower Abwehr alt aussehen ließ und zum 1:4 (66.) vollendete. Das 1:5 durch den eingewechselten Anton Seyfahrt war der endgültige Genickbruch (75.). Auch der verwandelte Strafstoß von Dariusz Szmulski zum 2:5 war lediglich eine kleine Ergebniskosmetik (78.). Die Wriezener marschierten indes weiter munter durch die Schönower Reihen und Seyfahrt erzielte das 2:6 (83.). Der ebenfalls eingewechselte Florian Pekrul stellte mit seinem Tor in der Nachspielzeit den 2:7-Endstand her.