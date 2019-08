150 Zuschauer beim Kreisligaspiel

Thomas Dotzek

Vogelsang Der SV Vogelsang hat sich im Heimspiel vom Neuzeller SV 2:2 (2:0) getrennt. Vor etwa 150 Zuschauern konnte Vogelsang seinen Aufwärtstrend nur in der ersten Halbzeit zeigen. Er führte zur Pause 2:0. In der zweiten Halbzeit dominierten die Gäste das Spielgeschehen und glichen zum 2:2 aus.

Die Neuzeller begannen konzentriert und kamen in der 4. Spielminute durch Sven Galke per Schrägschuss zur ersten Chance. Dann zog der Vogelsänger Sebastian Ewert volley ab, doch sein Schuss wurde abgeblockt (8.). Die erste Halbzeit gestaltete sich recht ausgeglichen, jedoch mit den besseren Chancen für Neuzelle. In der 14. Minute zog Julian Braun für Vogelsang aus 30 Metern ab und der Neuzeller Torwart Denny Jänchen hatte zu tun, diesen Schuss über die Latte zu lenken.

Dann das verdiente 1:0 für Vogelsang. Torjäger Sebastian Ewert drang in den Strafraum ein und sein Schrägschuss hielt Jänchen. Der Abpraller von Benjamin Schmidt landete bei Henning Hämmerling, der entschlossen aus fünf Metern abzog (18.). Jetzt war Vogelsang am Drücker. Ewert legte auf Martin Brunzel ab, Torwart Jänchen hielt, doch den Abpraller schoss ein Neuzeller Verteidiger an die eigene Torlatte. In der 23. Minute hielt der Vogelsänger Torwart Werner einen Freistoß von Neuzelle.

In der 25. Minute hatte Hämmerling wieder eine gute Torchance, doch Jänchen klärte im Herauslaufen. In der 27. Minute eine Kuriosität. Schiedsrichter Marco Rösler endschied auf Freistoß an der Strafraumgrenze. Dabei stellte er die Mauer auf den Abstand ein. Als er anpfiff, traf Tommy Jansch ins Tor. Doch der Schiedsrichter pfiff zurück, weil die Spieler in der Freistoßmauer sich nach vorn bewegt hatten. Im zweiten Versuch schoss Jansch den Ball in die Mauer.

In der 38. Minute meldeten sich die Neuzeller zurück, die minutenlang nicht über die Mittellinie gekommen waren. Werner konnte klären. In der 41. Spielminute das hochverdiente 2:0 für Vogelsang. Ewert passte auf Geiger und dieser hämmerte den Ball aus 15 Metern unhaltbar in den Dreiangel.

In der zweiten Halbzeit merkte man, dass Vogelsang in der ersten Halbzeit viel gelaufen war und einige Leistungsträger fehlten. Kevin Richter, Raphael Eberl, Felix Schapke, Normen Elsner oder der verletzte Hannes Greulich fehlten wie auf Neuzeller Seite Oliver Lindenblatt (erkältet) und Stefan Haarbach.

In der 47. Minute hatte Kapitän Jaschko eine gute Torchance, doch drei Minuten später fiel der Anschlusstreffer für Neuzelle. Christian Raatz kombinierte sich mit Thomas Zimmer durch die Vogelsänger Mannschaft. Christian Raatz legte den Ball zu Thomas Zimmer, der die Flanke in den Strafraum brachte. Stürmer Alexander Süß traf aus 16 Metern.

Der NSV erhöhte den Druck und es folgte sogleich der Ausgleich. Nach gewonnenem Zweikampf von Thomas Zimmer sah dieser den startenden Alexander Süß und schickte ihn in den Sechzehner. Frei vor dem Torwart hatte er die Ruhe weg und schob den Ball um 2:2 ein.

Veit Anders hat letzte Chance

Die letzte gute Torchance hatte der aufgerückte Vogelsänger Abwehrchef Veit Anders, der eine Ecke unter Bedrängnis knapp am langen Pfosten vorbeizog (62.). Die Neuzeller kamen über das zentrale Mittelfeld und über die Außenbahn mehrfach gefährlich vor das Vogelsänger Tor. Die Abwehr musste Höchstleistung bringen, um wenigstens den einen Punkt in Vogelsang zu behalten.

Schiedsrichter Rösler hatte in dieser hektischen Schlussphase alle Hände voll zu tun. Bei den vielen kleineren Fouls wurde protestiert, geschubpst und diskutiert. Der bereits verwarnte Ewert sah wegen einer Bagatelle die Gelb/Rote Karte (86.).

Vogelsang: René Werner – Veit Anders, Robert Koßurok, Dennis Franke – Julian Braun (64. Jonas Zeitz), Tobias Geiger, Tommy Jansch, Jeremy Jaschko, Sebastian Ewert – Henning Hämmerling (55. Lukas Sengebusch), Martin Brunzel

Neuzelle: Denny Jänchen – Sebastian Bärow, Benjamin Schmidt, Marcel Seidemann (46. Thomas Deutschbein), Thomas Zimmer (85. Tizian Machnow), Alexander Süß, Gero Eichert, Christian Raatz, Sven Galke, Danny Schulz, Toni Veit

Tore: 1:0 Anders (18.), 2:0 Geiger (41.), 2:1, 2:2 Süß (50., 56.) – Schiedsrichter: Marco Rösler (Eisenhüttenstadt) – Gelb-Rot: Ewert (86./Vogelsang) – Zuschauer: 160