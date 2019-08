Haste Töne?!

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Ich war gerade dabei, in der neu geschaffenen Raucherecke auf dem Bahnhof Bornholmer Straße meine Zigarettenkippe zu entsorgen, als meine Ohren ein Mischmasch aus Tönen erreichte. Es knarrte, es schrammelte, es dröhnte. Und dazwischen kamen auch einige melodiöse Töne durch. Da ich nicht nur vom Beruf her neugierig bin, lenkten mich meine Schritte ganz automatisch in Richtung der Lärmquelle. Je näher ich kam, umso deutlicher war zu vernehmen: Hier handelt es sich um Musik, und zwar um solche, die sehr vor sich her leierte.

Kennen Sie diesen Begriff noch: Leiernde Musik? Das hatte etwas mit Radiorekordern und den darin abgespielten Kassetten zu tun. Je älter die wurden, umso stärker verzerrt gaben sie die aufgenommenen Lieblingssongs wieder. Mittlerweile hatten mich meine Füße so weit getragen, dass ich meinen Kopf nur noch um die Ecke der Wand vom Treppenhaus recken musste. Und da sah ich ihn: Ein Mann saß in der Tat mit seinem Radiokassettenrekorder auf einer Stufe und spielte wohl zum 500. Mal diese Kassette ab.

Jugenderinnerungen

Es war kein Genuss. Wirklich nicht. Aber dennoch schwelgte ich in Erinnerungen. Wie ich vor einem halben Jahrhundert zur Konfirmation von meinem Westonkel den heiß ersehnten Radiorekorder geschenkt bekam. Wie ich auf die Aufnahmetaste drückte, wenn im Radio eines meiner Lieblingslieder erklang. Mir fiel auch ein, dass es damals etwas gab, das sich Überspielkabel nannte. Nachmittags traf ich mich mit Klassenkameraden, die Kassettenrekorder wurden so nah zueinander aufgestellt, dass das kurze Kabel beide erreichte. Während einer auf die Abspieltaste drückte, musste der andere sekundengenau die Aufnahmetaste drücken. Drei, vier Minuten später konnte man einen Song sein Eigen nennen, den das Amiga-Label der VEB Deutsche Schallplatte nicht im Repertoire hatte oder haben durfte.

Und ich erinnerte mich daran, dass ich einst selbst zu denen gehörte, die andere Menschen dazu zwangen, dem eigenen Musikgeschmack zu folgen. Machte ich mich in den Schulferien per D-Zug der Deutschen Reichsbahn auf den Weg zu meiner Schwester nach Berlin, wurde als Erstes der Radiorekorder auf dem kleinen Tisch am Zugfenster platziert. Und dann gab’s Beschallung durch den Wagen. Als 16-, 17-Jähriger war das für mich ganz normal. Udo Lindenberg, Nazareth oder Uriah Heep mussten doch alle genauso mögen wie ich! Ein halbes Leben später verstehe manchen der damals genervten Blicke. Wie gut, dass es heutzutage Kopfhörer gibt, die mir den Musikgeschmack meiner näheren Umgebung ersparen. Und die auch niemanden zwingen, meine musikalischen Vorlieben zu ertragen.