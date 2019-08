Hennigsdorfer beschweren sich über neue Strecke

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Nachdem die Buslinie 824 zum Fahrplanwechsel im Dezember vorigen Jahres innerhalb des Hennigsdorfer Stadtgebiets verlegt wurde, hat es reihenweise Beschwerden im Rathaus gegeben. Auf eine Anfrage der Fraktion Bündnis90/Die Grünen, die sich mit der Thematik beschäftigt, informierte die Stadtverwaltung jüngst, dass 16 Beschwerden eingegangen sind. Vor allem habe es sich um Bewohner der Wald- und Karl-Liebknecht-Straße sowie aus den dortigen Wohngebieten gehandelt. Kritisiert wurde, dass diese Gebiete durch die Linie 809 nur noch stündlich angebunden sind. Vor der Umstellung wurden die Haltestellen werktags vier Mal pro Stunde angefahren. Vermisst wird von vielen, dass der Friedhof seltener zu erreichen ist.

11 337 Kilometer gespart

Die Linie 824 (Hennigsdorf-Velten-Oranienburg) verkehrt seit Dezember über die Fontane- und Marwitzer Straße. Als Argumente für die veränderte Linienführung hatte die OVG im Vorfeld der Stadt gegenüber angegeben, dass pro Fahrt bis zu drei Minuten gespart werden und die von Baustellen belastete Linie dadurch pünktlicher werden könne. Außerdem hantierte das Busunternehmen mit sehr großen Zahlen: Es würden 530 Stunden und 11 337 Kilometer pro Jahr gespart.

Nach Auskunft aus dem Rathaus hat die OVG Fahrgastzählungen vorgenommen, die aber noch nicht ausgewertet seien. Erst nach der Grünen-Anfrage, so teilte Susann Cersovsky mit, die bei der Oberhavel Holding für den ÖPNV zuständig ist, "haben wir eine explizite Stellungnahme an die Stadt geschickt." Über die konkreten Inhalte wollte sie nichts sagen. Nur zwei Zahlen waren ihr zu entlocken: "Im ersten Halbjahr 2019 hatten wir innerhalb Hennigsdorfs 3 500 oder 1,2 Prozent mehr Fahrgäste als im Vergleichszeitraum 2018." Das sind pro Tag rund 20 Kunden. 2018 allerdings war die Linie durch die Großbaustelle Marwitzer Straße erheblich beeinträchtigt und bediente gar nicht die alte Strecke.

Ausgelöst durch mehrere bei den Grünen gelandeten Bürgeranfragen wollte die Partei auch wissen, unter welchen Umständen die Stadt eine Rückkehr zur früheren Linienführung präferieren würde. Dazu heißt es, dass dafür neben den Ergebnissen der Fahrgastzählungen auch die Bevölkerungsdichte in den jeweiligen Einzugsbereichen zu betrachten sei. Das spricht dafür, dass die Linienführung über die Fontanestraße präferiert wird. Im Gegensatz zur früheren Strecke werden mehr Gebiete erreicht, in denen der Geschossbau dominiert. Mit 112 Wohnungen, die ab Jahresende in den Fontanehöfen bezogen werden, wird dieses Argument nochmals untermauert.

Den Grünen geht es nicht unbedingt darum, dass der 824er wieder die alte Linienführung bedient. Ihnen ist mehr daran gelegen, dass Hennigsdorf mittelfristig mindestens eine eigene Stadtbuslinie erhält. "Wir möchten, dass die Stadt eine Defizitanalyse erstellt", fordert die grüne Fraktionschefin Petra Röthke-Habeck. Ein erster Versuch, dieses Ansinnen im Rahmen des Antrags zum Klimanotstand durchzubekommen, scheiterte daran, dass der Gesamtantrag Klimanotstand eher auf Ablehnung stieß. Jetzt will Röthke-Habeck zur Haushaltsdiskussion 2020 den Antrag zur Buslinien-Defizitanalyse einreichen. Sie vermutet, dass vor allem die westlichen Stadtteile (zum Beispiel Tucholsky- und Liebknechtstraße) sowie Stolpe-Süd zu schlecht angebunden sind. Ab 2020 wird der Nahverkehrsplan des Kreises neu gestrickt. Dafür wünscht sie sich, dass Hennigsdorf entsprechende Wünsche formuliert.