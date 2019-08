Souveräner Auftaktsieg der JSV-Jungen

Landesliga Schüler

Das Klassement besteht in dieser Saison aus nur sechs Mannschaften. Neben dem JSV Schwedt spielen hier Motor Hennigsdorf II, Hohen Neuendorfer SV II, TTV Top Spin Bernau, TTC Finow Gewo Eberswalde III und der TTC Frankfurt (Oder). Bis zum 29. März hat also jedes Team zehn Spiele zu bestreiten. In der Hinrunde spielen die Schwedter am 7. September in Bernau, am 26. Oktober gegen Motor Hennigsdorf, am 9. November gegen Hohen Neuendorf II und am30. November gegen Finow III.⇥red