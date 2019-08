Potsdam will Frankfurter Doppelhaushalt genehmigen

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Kommunalaufsicht des Landes hat der Stadt in einem Anhörungsschreiben zugesagt, den Doppelhaushalt 2019/2020 zu genehmigen. Bedingung ist, dass Frankfurt die Auflagen formal akzeptiert. "Unser Schreiben dazu geht heute raus. Damit sollten einer Genehmigung und 16 Monaten regulärer Haushaltsführung nichts mehr im Wege stehen", erklärte Oberbürgermeister René Wilke (Linke) am Dienstag.

Die Auflagen verpflichten die Stadt vor allem, konsequent alle Schulden abzubauen. Und zwar bis 2030 statt, wie von Kämmerin Corinna Schubert bislang als realistisch eingeschätzt, erst im Jahr 2031. Um das Ziel zu erreichen, muss Frankfurt weitere Sparmöglichkeiten und Einnahmen erschließen. Eine Erhöhung der Grund- oder Gewerbesteuer sehe er trotzdem vorerst nicht auf die Stadt zukommen, so Wilke. Darüber hinaus wartet das Land auf die Jahresabschlüsse 2011 bis 2017. Und es fordert eine Begrenzung der Ausgaben für freiwillige Aufgaben auf einen Anteil von 6 Prozent am Haushalt. Anders als in den Vorjahren ist diesmal kein Beschluss der Stadtverordneten für die Annahme der Auflagen nötig. Kredite können damit aufgenommen und Investitionen, die über das Haushaltsjahr hinaus andauern, angeschoben werden.

Vereine und Ortsteile profitieren

"Die Genehmigung unseres Haushaltes bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Das gilt vor allem in Bezug auf eine regelmäßige Kontrolle der Haushaltsführung", erklärte Corinna Schubert. René Wilke sprach von einer "sehr positiven Nachricht. Es ist aber auch kein Grund zum Ausruhen. Wir haben nach wie vor nur wenige Spielräume und sind damit nicht vollkommen frei in der Selbstverwaltung". Dennoch freue er sich. Der aufwändige Aufstellungsprozess habe sich gelohnt. Der nun bevorstehende Zeitraum ohne vorläufige Haushaltsführung sei der längste seit Jahren. Das eröffne Handlungsspielräume für viele geplante Vorhaben. So hat das Land unter anderem den Finanzierungsbedarf für die Sanierung des Rathauses für die Jahre 2019 und 2020 sowie für den Bau des Neubaus an der Kleist-Oberschule anerkannt (siehe auch S. 13). Die Stadt kann in Spielplätze, die Ausstattung der Schulen, Feuerwehren und des Rettungsdienstes investieren. Von Auszahlungen für freiwillige Leistungen profitieren die Wirtschaftsförderung, Kulturprojekte, Sportvereine und Ortsteile.

Beschlossen hatte den Doppelhaushalt im Februar noch das alte Stadtparlament. Für 2019 plant die Stadt bei einem Haushaltsvolumen von 261 Millionen Euro mit einem Plus von 1 Million Euro. Damit baut Frankfurt erstmals seit Jahren Schulden ab.