Sponsoren gesucht

Monika Rassek

Lindenberg (MOZ) Eier kochen mit der Sonne oder eine Lampe mit deren Kraft zum Leuchten bringen? Das und noch viel mehr über die Wirkungen der Sonne lernen Kinder demnächst praxisnah unter dem Titel "Sonne satt" in der künftigen Lernwerkstatt des gemeinnützigen Vereins Wettermuseum in Lindenberg im Rahmen von Experimenten. Noch fehlt Geld. Nicht viel, aber immerhin 1600 Euro.

Das ist der Eigenanteil, der aufgebracht werden muss, um eine öffentliche Förderung für das Projekt "Lernwerkstatt" zu erhalten. Das Gebäude, in dem die Bildungsangebote für Kinder und Erwachsene ab November angeboten werden sollen, wurde aus Eigenmitteln (Kredit) und einer Förderung aus dem Leader-Programm fast fertig gestellt. Dem orangen Rohbau fehlt aber noch das Innenleben. Dafür wollen die Vereinsmitglieder Geld aus der Glücksspiel-Abgabe des Landes Brandenburg beanspruchen.

Spenden für praxisnahes Lernen

"Alles ist genau kalkuliert. Die Kosten für die Ausstattung betragen rund 8100 Euro. Um die zu bekommen, benötigen wir einen Eigenanteil von 1600 Euro. Der Verein kann das Geld nicht aufbringen. Wir setzen jetzt auf Menschen die uns helfen, praktische Bildungsangebote für Kinder zu schaffen und dafür Geld spenden", erklärt Gründungsmitglied und Schatzmeisterin Gabriele Weitzel. Für jeden Spenden-Euro gibt das Land vier dazu.

"In einem Museum muss es für Kinder auch zischen und knallen", betont die 59-Jährige. Sie selbst erinnert sich ungern an Wandertage, die ins Museums führten: "Das war so langweilig." Wie es besser geht, zeigte das Projekt "Naturwissenschaftliches Lernen im Kinderforschungszentrum Helleum – Transferwirkung in die Region" (2012-2014) der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Beteiligt war auch das Wettermuseum.

"Wir haben den Lernwerkstatt-Versuch 2013 an unserem alten Standort, in der Schulstraße realisiert. Es hat so viel Spaß gemacht, den Kindern beim Experimentieren zuzusehen. Wie die Begeisterung wuchs, die Neugier und das Bestreben noch mehr lernen zu wollen", erzählt Gabriele Weitzel schwärmerisch. Zwei Klassen der Lindenberger Grundschule stellten sich dem Thema "Sonne". So gab es eine Station zum Schmelzen von Kerzenwachs mit Hilfe einer Lupe und zum Abfackeln eines Segels von einem (Modell-)Segelschiff. "Das Experiment wurde analog zu der Geschichte aus dem Einführungs-Kreis von Archimedes von Syrakus gestaltet, der mit den Schilden seiner Krieger einen Hohlspiegel bilden ließ und so die Segel einer anrückenden feindlichen Flotte abbrannte", erklärt das Vereinsmitglied.

Solargrill gebastelt

"Seitens der Eltern gab es so viel positive Resonanz. Viele waren erstaunt, dass ihre Kinder in so kurzer Zeit so viel gelernt haben", erinnert sich Weitzel. Am Ende bastelten die Schüler aus recycelbarem Material einen Solargrill: "Das Grillen hat zwar gedauert, aber doch funktioniert".

Alle Informationen zum Projekt und der Spendenaktion im Internet: www.wettermuseum.de.