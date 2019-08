Paroli gegen hochkarätigen Gegner aus Falkenberg

Reiner Fehlberg

Gerswalde Das Billard-Team Uckermark hatte sich im Anschluss an das BVU-Supercup-Finale einen besonderen Gag ausgedacht. Nachdem es teilweise schon am Vormittag als Gerswalder SV im Einsatz war und gegen den Lychener SV mit dem Supercup den ersten Titel der Saison holten, hatten es sich am Nachmittag einen ganz großen Brocken als Prüfstein für das Leistungsvermögen eingeladen – ein Team des Falkenberger SV, in dem allesamt Bundesliga- und Regionalliga-erprobte Akteure in einer höheren Spielklasse unterwegs sind, als alle Protagonisten des Teams Uckermark.

Aber Mutlosigkeit ist nicht die Sache des aufstrebenden Uckermark-Teams. Matthias Schauseil lag zur Halbzeit gegen den starken Bastian Haese mit 20 Punkten zurück und konnte diesen Rückstand nicht aufholen. Der Gast schaffte wieder 20 Zähler mehr und gewann sehr souverän mit 252:212 Punkten. Anschließend erzielte der Templiner Wieland Heide mit 270 Punkten ein herausragendes Resultat und zweitbestes Ergebnis des Matches. Sein Gegner Burkhard Fehlenmelcher hatte wohl nicht seinen besten Tag erwischt, blieb bei 182 Punkten hängen und verfehlte als einziger der 12 Spieler die 200-Punkte-Marke. So führten die Uckermärker auf einmal mit fast 50 Punkten Vorsprung. Wolfgang Klaffki zeigte mit 247 Zählern eine vorbildliche Leistung, konnte aber den bärenstarken Falkenberger Axel Böhme (261) nicht ganz halten, brachte jedoch den knappen Vorsprung von 34 Punkten mit in die Halbzeit.

Polster schmilzt zur Halbzeit

Der Templiner Sven Borde bekam es mit Falkenbergs Stärkstem zu tun. Stramm ging der auf die 300 Punkte zu. Das Spiel des Thomas Wunsch war für die Billardakteure eine absolute Augenweide, mit welcher Präzision, aber auch Schnelligkeit und Entschlossenheit er die Kugeln spielte. 295 Punkte erreichte er. Sven Borde ließ sich davon nicht wirklich beeindrucken. Er spielte sogar eine der stärksten zweiten Halbzeit des UM-Teams und landete zum Schluss bei respektablen 231 Zählern. Der Top-Spieler aus Falkenberg hatte seine Mannschaft mit 30 Punkten in Führung gebracht.

Hätte Frank Westphal im fünften Paar seine gewohnte Leistung so um die 270 abrufen können, wäre der sofortige Ausgleich möglich gewesen. Aber im Billardsport ist eben nicht ein Tag wie der andere und diesmal war es eben nicht der Tag des Spitzenmannes aus Greiffenberg. Er startete verhalten, wurde dann immer stärker, aber ab Stoß 80 verlor er ein wenig den Faden. Sein Gegner Tino Wilke schaffte 240 Punkte gegenüber 221 von Westphal.

Bundesligist Torsten Nickel und der Boitzenburger Helmut Zöphel trennten sich mit 256:238 Pins. Das Endresultat des Vergleichs stand bei 1486:1419 für die Gäste. Für das UM-Team war diese Niederlage in einem Vorbereitungsspiel überhaupt kein Beinbruch. Es zeigte, dass es über weite Strecken mit so einem hochkarätigen Gegner mithalten kann. Andererseits wurde aber auch deutlich, wie hoch die Trauben in den oberen Ligen desBillardsportes hängen.