Im Gleichschritt an die Spitze

Cornelia Schmidt, Martin Kubusch, Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) Nach dem 2. Spieltag der Fußball-Kreisliga führen die beiden Frankfurter Frauen-Mannschaften ohne Punktverlust die Tabelle der Süd-Staffel an. Der 1. FC Frankfurt siegte bei der SG Wiesenau mit 4:1, Blau-Weiss Markendorf besiegte die Spielgemeinschaft Neuzeller SV/Lokomotive Guben sogar mit 8:0.

Bei purem Sonnenschein und großer Hitze kostete das Spiel in Wiesenau beiden Mannschaften viel Kraft. Die Gastgeberinnen konnten dem starken Spiel der 1. FCF wenig entgegensetzen. Durch laufstarke Duelle, ruhiges und gutes Zusammenspiel verwandelten die Gäste vier saubere Chancen in Tore. In der 17. Minute passte Nancy Hoffmann zu Nadine Lippert, die den Ball mit der Pike ins Tor schoss. Wenig später war es erneut Lippert, die zum 2:0-Halbzeitstand traf, indem sie der Wiesenauer Torhüterin Susanne Juckel durch die Beine schoss (26.). Vorausgegangen war ein Doppelpass von Yvonne Röwert und Nancy Hoffmann.

Yvonne Röwert markiert das 3:0

Nur Augenblicke nach der Pause war es ein Abwehrfehler der Wiesenauerinnen, den Röwert zum 3:0 (37.) nutzte. Die 47-Jährige bekam den Ball von einer Gegenspielerin auf den Fuß, fackelte nicht lange und versenkte den Ball aus etwa 15 Metern im Tor. Vier Minuten später spielten die Frankfurterinnen den Ball nicht sofort aus ihrem Strafraum heraus und fingen sich so einen Gegentreffer.

In der zweiten Halbzeit hatte die Gäste etliche Möglichkeiten, wobei unter anderem ein Schuss auf das leere Tor nicht versenkt werden konnte. Sieben Minuten vor Spielende passte Nancy Hoffmann von der linken Außenlinie auf die freilaufende Carolin Müller, die sich den Ball auf den linken Fuß platzierte und zum 4:1-Endstand traf.

Nach zwei Spieltagen hat das Team von Trainer Roland Pirke nun einige Wochen Pause. Erst am 15. September geht es weiter mit einem Heimspiel gegen den FSV Union Fürstenwalde. Bis dahin wird fleißig trainiert, und zwar jeden Donnerstags ab 18.15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz neben dem Stadion der Freundschaft. Fußballinteressierte Frauen können gerne zu einem Probetraining vorbeikommen.

1. FC Frankfurt: Victoria Dimt – Celine Drews, Nadine Lippert, Carolin Müller, Yvonne Röwert, Candy Simon (13. Margareta Miklas), Nancy Hoffmann (24. Jasmin Beßler), Leonie-Sophie Schwartz

Schiedsrichter: Ralf Lange – Zuschauer: 10

Einen wahren Kantersieg feierten die Fußballerinnen von Blau-Weiss Markendorf, die mit 11:0 Toren sogar die Tabellenführung übernommen haben. Zu Hause gab es am Sonntag gegen die Spielgemeinschaft des Neuzeller SV/ESV Lokomotive Guben ein 8:0. Für die Partie musste die Mannschaft von Trainer Martin Kubusch kurzfristig auf den kleineren Kunstrasenplatz ausweichen. Der heimische Rasenplatz war durch Wildschweine gesperrt worden. Bei heißen Temperaturen vereinbarten beide Mannschaften zwei Trinkspausen. In der Anfangsphase war Markendorf die spielbestimmende Mannschaft und setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest.

Nach knapp elf Minuten war es dann eine Ecke, die zur Führung führte. Michelle Kargel schlug das Leder in den Strafraum und Madeleine Stoppert zog direkt ab. Markendorf wollte gleich nachlegen und erspielte sich Torchance um Torchance. Lina Freygang nutzte dann in der 22. Spielminute eine Unkonzentriertheit der Hintermannschaft von Neuzelle und erzielte das 2:0. Die Markendorferinnen wechselten kräftig durch, um bei der Hitze immer wieder frische Kräfte in das Spiel hinein zu bringen.

Zum Anfang der zweiten Halbzeit brauchte Blau-Weiss etwas Zeit, um wieder ins Spiel zu kommen. Nach knapp einer Dreiviertelstunde war es Stoppert, die ihren zweiten Treffer markieren konnte (42.). Keine zehn Minuten später war es wieder eine Ecke von Kargel, die Stoppert zum 4:0 nutzten konnte. Dann ging es Schlag auf Schlag und Blau-Weiss erspielte sich unzählige Chancen. Anne Trinks nahm sich das Spielgerät und schloss beherzt ab (59.) Keine fünf Minuten später markierte Lina Freygang ihren zweiten Treffer in der Partie zum 6:0 (63.). "Heute klappte echt alles", befand Trainer Martin Kubusch nach dem Spiel.

Eine direkt verwandelte Ecke von Freygang krönte ihre starke Leistung an diesem Tag (67.). Kurz vor dem Ende der Partie traf dann auch Neuzugang Stephanie Koch zum 8:0-Endstand (68.). Markendorf zeigte, dass mit ihnen zu rechnen ist in dieser Saison. Auch die Blau-Weissen haben jetzt mehrere Wochen Pause, da Dynamo Eisenhüttenstadt für das Spiel am 1. September um Verlegung gebeten hat. Die nächste Partie findet voraussichtlich am 22. September daheim gegen den VfB Steinhöfel statt.

Blau-Weiss Markendorf: Christin Hoffmann – Juliette Chibule, Stephanie Koch, Jenny Hotzan (20. Recarda Kotlow) – Madeleine Stoppert (13. Celina Zschoch), Anne Trinks – Michelle Kargel (11. Lina Freygang)

Schiedsrichter: Christopher Winter – Zuschauer: 34