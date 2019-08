Jugend trainiert wieder für Olympia

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Kaum ist das Schuljahr ein paar Wochen alt, da beginnen auch wieder die Wettkämpfe zu Jugend trainiert für Olympia. 34 Schulen gibt es im Barnim, doch nicht alle beteiligen sich am sportlichen Wettkampf, stellte bedauernd Andrea Szögedi, Beraterin für den Schulsport, auch in diesem Jahr fest: "Teilweise stehen einfach nicht genug Schüler in den Altersklassen zur Verfügung. Doch es ist auch immer davon abhängig, wie ernst dieser Wettbewerb von schulischer Seite genommen wird."

Im Barnim wird im Fußball, Basketball, Zweifelderball, Volleyball, Badminton, Tischtennis und Handball sportlich der olympische Gedanke umgesetzt. Die Überlegung, auch Turnen aufzunehmen, ist in dieser Wettkampfperiode gescheitert. "Dafür gibt es momentan leider zu wenige Schulen, die mitmachen könnten", erklärte Andrea Szögedi. Aber die Hoffnung, dass es mal eine Wettkampfdisziplin wird, hat sie noch nicht aufgegeben. "Wer da Rat oder Hilfe braucht kann sich gern an mich wenden."

Viel ist in diesem Wettkampf mit dem persönlichen Engagement der Schüler, Lehrer und der Schulsportberater verknüpft. "Da ist es umso ärgerlicher, wenn man sich wochenlang um Sporthallen, Sportplätze und Fahrmöglichkeiten sorgt und dann tauchen Schulen einfach nicht auf", berichtete Andrea Szögedi. Aber Lob hat sie auch für die Schulen, die schon jahrelang am Wettbewerb teilnehmen.

Wer einmal solch einen Wettkampf beobachtet hat, der weiß, warum viele so viel Herzblut in die Serie Jugend trainiert für Olympia einfließen lassen. Da werden die mitgerissen, die sportlich nicht zu den Besten gehören und gleichzeitig können die sich vor der Klasse beweisen, die sonst schulisch nicht mit Bestnoten glänzen. Eine echte teambildende Maßnahme.

Die beiden ersten Bereichfinals der WK IV (Jahrgang 2007 und jünger) im Fußball sind gespielt. Im Eberswalder Wettkampf setzte sich die Grundschule Sellheim vor Finow und der Goethe-Schule durch. Es folgen die Grundschule Schwärzesee und die Kinderakademie. Im Bernauer Bereich siegte Hasenheide vor Schönow und GS Werneuchen. Die Grundschule Blumenhag, das Barnim Gymnasium und Wandlitz belegten die weiteren Plätze.

Weiter geht es heute mit dem Bereichsfinale Fußball der WK III im Westendstadion. Am 4. September steigen die Leichtathleten ins Geschehen ein.