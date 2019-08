Behörde prüft Kahlschlag in Schöneiche

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Fast täglich kommt Kerstin Fechner den Weg am Märchenwald entlang. Die Schöneicherin betreut Hunde, ihr gemeinsamer Spazierweg führt an dem Gebiet vorbei, auf dem sich aus ihrer Sicht in den vergangenen Wochen Unglaubliches zutrug: Auf gut 1,3 Hektar Fläche hat der Eigentümer Bäume fällen lassen, darunter zahlreiche Buchen. Der massive Holzeinschlag hat in Schöneiche ziemliche Empörung ausgelöst.

Auch für Revierförster Bernd Ziebarth ist nur in Teilen nachvollziehbar. Richtig sei, dass es in dem Gebiet zahlreiche Sturmschäden gegeben habe, auch Bäume seien durch derartige Unwetter (zweimal im Jahr 2017, einmal in diesem Frühjahr) umgekippt. Bei einem Vorort-Termin habe er sich mit dem Waldbesitzer beraten, was zu tun ist, berichtet der Förster. "Kahlschlag war nicht Inhalt dieser Gespräche, schon gar nicht als Zielsetzung."

Er habe dem Eigentümer empfohlen, einzelne Bäume fällen zu lassen, das betreffe unter anderem sterbende Pappeln am Weg. Als er darüber spricht, kommt der Förster auf ein weiteres Problem mit dem ausgedehnten Wald am westlichen Ortsrand, der mehreren Eigentümern gehört: Hindurch führt der Weg Am Märchenwald. Mit dieser öffentlichen Fläche, die aber nicht immer genau dort ausgewiesen sei, wo gemeindeeigenes Land ist – der Revierförster hielte es für sinnvoll, wenn sich Gemeinde und Eigentümer da einigten – entsteht für den Eigner auch anders als bei Waldwegen eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht.

Was nun die Fällung betrifft, sei sie nach dem Landeswaldgesetz wohl nicht zu beanstanden, sagt Ziebarth. Das Gesetz, das Regeln für die Bewirtschaftung von Wäldern in Brandenburg vorgibt, erlaubt unter Vorbehalt die Fällung von bis zu zwei Hektar Wald auf einmal. Aus Naturschutzsicht stellt sich das dem Förster die Sache schon anders dar. "Ob es nun ausgerechnet im Sommer sein musste?" Bernd Ziebarth hat massive Bedenken. Das Landeswaldgesetz erlaube das zwar. Der Förster verweist aber auf die Berliner Forsten, die auf während der Vegetationszeit auf Holzeinschlag verzichteten. "Das würde ich für Brandenburg auch unterstützen", sagt der Revierförster.

Der Eigner der fraglichen Fläche im Märchenwald habe mit der großflächigen Fällung alle überrascht: Gemeinde, Forst und Untere Naturschutzbehörde. Die prüft jetzt, inwieweit der Holzeinschlag speziell der Buchen gesetzeskonform war, wie der stellvertretende Kreissprecher Christian Stauch berichtet. Die Untersuchungen stünden aber noch ganz am Anfang.

Eigentümer einsichtig

Förster Ziebarth berichtet noch, der Eigentümer sei einsichtig gewesen, als er neulich bei einem Vororttermin mit der Gemeinde darauf hingewirkt habe, Laubholz stehen zu lassen. Zwei Buchen fielen deshalb nicht der Säge zum Opfer, mehrere Eichen ebenfalls nicht. Er empfehle Waldbesitzern, sich vor dem Holzeinschlag genau zu erkundigen, was laut Naturschutz- und Landeswaldgesetz möglich ist.