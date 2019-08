"Den Wald in der Stadt erhalten"

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Die MOZ stellt die Direktkandidaten für den Landtag vor.sprach mit Heiko Eisen aus Storkow (BVB/Freie Wähler, Wahlkreis 27).

Herr Eisen, was wollen Sie in Potsdam für Ihren Wahlkreis erreichen?

Bei der Förderung des ländlichen Raumes liegt vieles im Argen. Das betrifft die Kitas, die Schulen, die Einkaufsmöglichkeiten, den Straßenbau, den ÖPNV, das schnelle Internet, die medizinische Versorgung und die Pflege älterer Menschen. Es sind Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Menschen auf dem Lande sich nicht abgehängt fühlen sowie junge Menschen in Brandenburg bleiben und sich im ländlichen Raum ansiedeln. Am Herzen liegt mir auch das Thema Klimawandel und Energiepolitik. Im Rahmen des Strukturwandels hat das Land die Chance, mit dem Einstieg in die Weiterentwicklung der klimaneutralen Wasserstofftechnologie sich als Zukunftswerkstatt zu profilieren.

Wo im Wahlkreis sollten noch Baugebiete ausgewiesen werden?

Man muss unterscheiden zwischen städtischem und ländlichem Raum. Im innerstädtischen Bereich sind Baugebiete so auszuweisen, dass noch genügend Flächen für Schaffung von Parkanlagen zur Verfügung stehen. Unter Beachtung des Klimawandels und des Naturschutzes sind innerstädtische Waldgebiete in ihrer Art und ihrem Umfang zu belassen und nicht als Baugebiete freizugeben. Für den ländlichen Raum sind ausreichende Baugebiete zu schaffen.

Mit wem können Sie sich eine politische Zusammenarbeit vorstellen?

Es ist nicht wichtig, wer oder welche Partei eine Idee oder einen guten Lösungsansatz hat, sondern ob dies unsere Region und Brandenburg voranbringt. Da sind wir immer für eine Kooperation bereit. Parteipolitische Spiele sind fehl am Platz.