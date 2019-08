Farbenfrohes Hobby in der Künstlervilla

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Leben ist bunt, und wer es liebt, will dies mitunter auch künstlerisch ausdrücken. Solche Menschen, Erwachsene wie Kinder, treffen sich regelmäßig in der Künstlervilla Strausberg an der Straßenbahnhaltestelle Käthe-Kollwitz-Straße bei Ira Asmanow.

Sie pflegt seit Jahrzehnten mit sichtbaren Erfolgen ihre künstlerische Leidenschaft und gibt ihr Wissen und ihre Fertigkeiten gerne an wissbegierige Mitmenschen weiter. Und sie bietet in ihren großzügigen Räumen auch Platz für das Ausleben der bildkünstlerischen Mission. Ira Asmanow ermuntert: "Ob Acryl, Aquarell, Pastell, Stift oder anderes – hier ist alles möglich. Genau so vielfältig wie die Motivwahl.

Wer gerne etwas Neues ausprobieren möchte, dem vermittle ich behutsam Schritt für Schritt die unterschiedlichen Techniken." Wöchentliche Kurse für Erwachsene finden mittwochs von 10 bis 12 Uhr, 14 bis 16 Uhr, donnerstags 10 bis 12 und 16.30 bis 18.30 Uhr sowie freitags von 12.30 bis 14.30 Uhr statt. Für Kinder und Jugendliche mittwochs und freitags von 17 bis 19 Uhr. Auch Workshops sind möglich.

Anfrageninfo@die-kuenstlervilla.de