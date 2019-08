Erlös der Eisflatrate geht an den Chor"Kukuleczkis"

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Tolle Anerkennung für den deutsch-polnischen Projektchor "Kukuleczkis" (dt. die Kuckucke): Am Dienstag gab es von der Chefin der Seniorenresidenz Alloheim in der Walter-Korsing-Straße einen Scheck über 500 Euro. "Der Chor hat schon öfter bei uns gesungen", sagt Anita Obst. Das Geld stammt aus dem gemeinnützigen Eisflatrate-Verkauf im Juni. Sowohl die Chorleiter als auch Christa Moritz von der ARLE freuen sich über die Zuwendung. Der Chor ist am 29. September beim deutsch-polnischen Volksmusikfest im Oktoberfestzelt zu hören.