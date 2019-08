Erster Tag der Kindergesundheit in der Uckermark

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Mit einem Kindergesundheitstag will die Kreisverwaltung das gesunde Aufwachsen von Mädchen und Jungen in der Uckermark unterstützen. Die heute im Plenarsaal in Prenzlau stattfindende Fachtagung soll den Blick auf aktuelle Probleme lenken und einen stärkeren Austausch fördern. Sie richtet einen Appell an all diejenigen, die mit Kindern zu tun haben. Die bisherige Zusammenarbeit zeige, dass Engagement für Kindergesundheit weit über Kinderkliniken und Kinderarztpraxen hinausgehe. Auf der Konferenz werden verschiedene Facetten zur Gesundheit von Kindern bis zum Schuleintritt betrachtet und diskutiert.

Eingeladen sind Vertreter aus Kitas und Schulen der Uckermark, Schulsozialarbeiter, Heilpädagogen und Kinderärzte. Aber auch Vertreter der Städte und Gemeinden als Träger der Kindertagesstätten sowie fachlich zuständige Kommunalpolitiker sind bei der öffentlichen Runde willkommen.

Inhaltlich geht es bei den Vorträgen und Diskussionsforen um Kinderschutz, um die neue Bildungsoffensive, um Heilpädagogik, die jüngsten Untersuchungsergebnisse des Gesundheitsdienstes, um Zahngesundheit oder Impfprävention. Zu den Referenten gehören Landrätin Karina Dörk, Sozialdezernent Henryk Wichmann und Mitarbeiter der Verwaltung aus verschiedenen Bereichen. sowie Gäste.

Der Kindergesundheitstag findet heute von 13 bis 17 Uhr im Plenarsaal der Kreisverwaltung in Prenzlau statt.