Wolfgang Stumph plaudert über seine Karriere

Eisenhüttenstadt Ganz Deutschland kennt ihn als den Prototypen des Sachsen – im Kabarett, im Fernsehen und im Kino: Am Sonntag, dem 22. September, um 20 Uhr, ist Wolfgang Stumph im Friedrich-Wolf-Theater zu erleben. Unter dem Motto "Höchstpersönlich" will der Schauspiel in seinem Auftritt einen Rückblick auf sein Leben geben und aus dem Stegreif drauflos plaudern, was ihn in seiner Karriere vergönnt war. Karten zu der Veranstaltung gibt es unter anderem im Tourismusbüro in der Lindenallee 25, direkt neben dem Friedrich-Wolf-Theater.