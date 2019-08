Zehdenick, die Stadt der Wahlmüden

Christopher Braemer

Zehdenick (MOZ) Auf dem Marktplatz von Zehdenick tut sich wenig an diesem heißen Nachmittag.

Die meisten Zehdenicker kehren ihrer Stadt tagsüber den Rücken, arbeiten in Berlin oder Oranienburg, wie ein Blick in die Pendlerstatistik zeigt. Der Ratskeller hat geschlossen. Auch ein paar Geschäfte suchen neue Mieter, andere dringend Pauschalkräfte, steht an den Schaufenstern geschrieben.

Auf die Landtagswahl weisen nur einige Wahlplakate an den Straßenlaternen hin. Bei der letzten Wahl hatte die Werbung nicht geholfen. In der Kleinstadt an der Havel gaben 2014 im landesweiten Vergleich die wenigsten Brandenburger ihre Stimme ab, genau 36,8 Prozent. Wird sich das Szenario am Sonntag wiederholen?

Zurück in der alten Heimat

"Gewählt habe ich schon", sagt Elisabeth Kluge von der Tourismusinformation. Die 26-Jährige hilft am Sonntag als Wahlhelferin. Sie kam nach dem Studium in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) zurück in ihre Heimat. "Es gibt in Zehdenick sicher Leute, die mit Politik nichts am Hut haben oder resigniert sind", räumt Elisabeth Kluge ein. Aber sie habe ein Problem damit, wenn Leute von außerhalb sagen, dass es in Brandenburgs Kleinstädten grundsätzlich so ist.

"Wir wählen immer", sagt eine Kassiererin, die namentlich nicht genannt werden will. Ihr Tonfall ist ironisch. "Politiker machen eh, was sie wollen" – Sätze wie diesen höre sie oft an der Kasse in dem Tante-Emma-Laden. Dann erzählt sie, dass immer mehr Geschäfte schließen und junge Leute gehen. "Und Kneipen gibt es auch keine mehr", sagt Stammkunde und Zeitungszusteller David Kohlberg. Die Fleischerin von nebenan will nur schnell Zigaretten kaufen. Trotz Eile erzählt sie, dass es schwer ist, Nachwuchs zu finden. Die jungen Leute wollten den Job in der Fleischerei nicht mehr machen. Zu anstrengend, klagt die Fleischerin und zuckt mit den Schultern.

Gasbohren unerwünscht

"Am Wochenende werden die Bordsteine hochgeklappt", ist sich die Runde im Laden einig. Ein bisschen Veränderung könnte das riesige Gasfeld bringen, das unter dem Ortsteil Wesendorf schlummert. Die Förderung durch Investoren würde eine gute Zahl an Jobs für die Zehdenicker bedeuten, für die 13 000-Einwohner-Stadt wichtige Gewerbesteuereinnahmen. Und vielleicht würde sich eine neue Perspektive für junge Leute eröffnen. Doch viele Zehdenicker wollen nichts davon wissen. Sie haben wiederholt gegen eine mögliche Gasförderung protestiert.

Nach der niedrigen Wahlbeteiligung gefragt, erzählen zwei Frauen auf dem Markt, dass sie am Sonntag wählen gehen wollen. Eigentlich lässt es sich ganz gut aushalten in Zehdenick, meinen sie. "Es ist ländlich und trotzdem eine Stadt", schwärmt Anna Selche, die ihren Kinderwagen langsam vor sich her schiebt. Man komme schnell nach Templin und Oranienburg. "Und was man hier nicht kaufen kann, das kann man online bestellen", meint die 31-jährige Krankenschwester in Elternzeit. Ihre Freundin Patricia Bunk wünscht sich mehr Spielplätze und Freizeitmöglichkeiten für Kinder. Man könne zwar in den Nachbarort fahren, aber das habe einen Nachteil. "Wenn man hier rausfährt, braucht man in zwei Monaten neue Stoßdämpfer", witzelt Bunk.

Es gibt in Kleinstädten außerhalb des Speckgürtels Probleme – das bestreitet der neue Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) nicht. "Die Züge haben am Wochenende nicht die Kapazitäten, die vielen Touristen aus Berlin herzubringen", meint er. Und einige Ortsteile seien abgehängt, in Kappe und Ribbeck könne man nur eingeschränkt mobil telefonieren.

Warum ausgerechnet seine Stadt vor fünf Jahren mit der niedrigsten Wahlbeteiligung in die Annalen einging – das weiß Kronenberg nicht. Aber der 59-Jährige geht fest davon aus, dass es am Sonntag anders wird. "Die Wähler sind mobilisiert", wird Kronenberg nicht müde zu betonen. Die Proteste gegen die Erdgasförderung hätten die Politik wieder ein Stück näher an die Menschen gerückt. Bei seiner Wahl vor wenigen Wochen war die Beteiligung hoch. Der Rathauschef hofft auf einen ähnlichen Zuspruch bei der Landtagswahl. Und auf Unterstützung vom Land danach. Nur so könnten mehr Touristen und junge Menschen nach Zehdenick gelockt werden, sagt er. Und wer weiß, vielleicht bleiben auch einige von ihnen an der Havel.