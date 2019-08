Lok Bernau mit neuem Ticketshop

Ricardo Steinicke

Bernau Lok Bernau führt ein neues Ticketsystem mit Vorverkauf ein. Damit sollen die langen Wartezeiten am Einlass und der Abendkasse zu den Basketballspielen zukünftig drastisch reduziert werden - zumal es in den letzten Spielen der vorigen Saison mehrere Zuschauerrekorde in der Erich-Wünsch-Halle zu verzeichnen gab. Tageskarten für die Heimspiele können zu Hause bestellt und direkt ausgedruckt werden. Alternativ kann das Ticket zur Kontrolle am Einlass auf einem Smartphone vorgezeigt und gescannt werden. Selbstverständlich werden an der Abendkasse weiterhin Tageskarten erhältlich sein. Im Zuge der Umstellung des Ticketverkaufs werden die Eintrittspreise angepasst. Des Weiteren wird es künftig einen Aufschlag an der Abendkasse geben. Kinder bis sechs Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen weiterhin freien Eintritt.

Eintrittspreise: Tageskarten im Vorverkauf: 10 Euro (Abendkasse 12 Euro) – Ermäßigt: 6 Euro (Abendkasse 7,50 Euro) – Familie: 25 Euro (Abendkasse 27 Euro) – Dauerkarten Hauptrunde und Saisoneröffnung: Vollzahler: 100 Euro, Ermäßigt: 60 Euro