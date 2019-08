Container lindern Platznot

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Zum symbolischen Spatenstich für den geplanten Anbau am Hauptgebäude der JohanniterSchulen in Wriezen würde sich Annette Hollitzer-Bennör am liebsten sofort verabreden. Die Baugenehmigung liegt seit Mitte der Sommerferien jedenfalls vor. Doch jetzt gehe es erst einmal an die Finanzplanung, berichtet die Schulleiterin und ergänzt, dass die Fertigstellung für 2022/2023 vorgesehen ist.

"Sollte dies eher der Fall sein, würde natürlich ein großer Wunsch in Erfüllung gehen." Der Neubau soll anstelle des jetzigen Parkplatzes entstehen, also dort, wo es bis Kriegsende 1945 bereits einen Seitenflügel gab.

Erst im Februar hatten die Wriezener Stadtverordneten den Weg frei für eine zweistöckige Übergangslösung mit Containern gemacht und einen Zuschuss in Höhe von 27 755 Euro bewilligt. Damit konnte das Vorhaben früher realisiert werden. Doch dass die Container bereits stehen, hat Annette Hollitzer-Bennör am ersten Tag der Vorbereitungszeit kaum glauben wollen. "Sie sind auf den ersten Blick ja nicht zu sehen." Dennoch hätten alle gezittert bis zum Schluss. "Doch wir haben es geschafft: Am ersten Schultag waren alle Räume möbliert."

Die noch ausstehende Begrünung und das Pflastern der Wege solle jetzt so schnell wie möglich erfolgen. Dass die Kugelstoßanlage des Sportplatzes durch die Container für längere Zeit nicht genutzt werden kann, sei zu verschmerzen – und auch, dass die Sprintstrecke nur noch 75 statt 100 Meter lang ist. "Andere Schulen haben nur eine 60 Meter lange Laufbahn."

Einrichten müssten sich Lehrer und Schüler zudem darauf, dass die Container ohne Wasser auskommen müssen. "Geheizt wird aber, wenn es soweit ist", sagt Annette Hollitzer-Bennör und lacht. Für nötiges Händewaschen zwischendurch habe man eine Lösung gefunden. Die Container seien nun mal ein Provisorium und ein Wasseranschluss teuer.

Unterdessen habe es an den Johanniter-Schulen auch eine Namensänderung gegeben. Das recht zentrale Gebäude auf dem Schulhof bestehe nämlich ebenfalls aus Containern. "Also wurde es zuletzt nur Container genannt, obwohl es ursprünglich Nawi-Gebäude hieß." Die Abkürzung Nawi beziehe sich dabei auf die Räume für die naturwissenschaftlichen Fächer, die dort zu finden sind.

Um bei der Bezeichnung der Gebäude nun nicht durcheinander zukommen, habe man den Namen Nawi-Gebäude wieder aufgegriffen. Mit Container seien jetzt die neu aufgestellten Module gemeint, in denen sich sechs Räume befinden – darunter zwei Teilungsräume, die durch den Hort mitgenutzt werden. Dank der Übergangslösung habe der Hort auch drei eigene Räume im Nawi-Gebäude, freut sich Annette Hollitzer-Bennör und verweist auf die Werkstatt, den Bau- und Spielraum sowie einen Bewegungsraum.

Wie die Großen würden sich seit Schuljahresbeginn übrigens die Fünftklässler fühlen, für die es nun ebenfalls ein Mittagsband gibt. "Damit können auch sie bereits Angebote des Gymnasiums nutzen", erläutert die Schulleiterin und nennt Musical und Orchester als Beispiele. Was für die Siebt- bis Zwölftklässler als "Verbindliche Arbeits- und Studienzeit" (VAS) bezeichnet wird – neu unterteilt in Basis- und Neigunskurse – heißt bei den Fünftklässlern "Individuelle fachübergreifende Arbeitszeit" (IFA). "Die Planung war in der Vorbereitungswoche ein ganz schöner Aufwand", sagt Annette Hollitzer-Bennör. In den Basiskursen sollen Wissensdefizite in den Fächern möglichst abgebaut werden. "Aber jeder Schüler soll auch mindestens einen Neigungskurs in der Woche haben."

420 Schüler und 33 Lehrer

Begeistert zeigt sie sich davon, dass Zehntklässler bei der IFA unterstützen. "Ob eine Lehrerin auf 24 Fragen gleichzeitig antworten muss oder zwei ältere Schüler dabei helfen, ist ein großer Unterschied." Und vielleicht, so hofft sie, entscheidet sich der eine oder andere später dann sogar, selbst Lehrer zu werden. Genutzt werden VAS und IFA zum Beispiel auch, damit sich Schüler auf Wettbewerbe vorbereiten können. Eine Gruppe mache sich Gedanken zur Bibliothek, die im Hauptgebäude nun wieder eingerichtet werden könne. Eigene Themen seien ebenfalls möglich.

120 Kinder besuchen zurzeit die erste bis fünfte Klasse. Ab dem nächsten Schuljahr ist der Grundschulbereich dann komplett. Am Gymnasium gibt es aktuell 300 Schüler. Den Unterricht übernehmen 33 Lehrer.