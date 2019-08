"Sozialer Wohnungsbau hat Priorität"

Annette Herold

Erkner (MOZ) Die MOZ stellt die Direktkandidaten für den Landtag vor.sprach mit Franziska Schneider aus Erkner, die im Wahlkreis 31 (Erkner bis Hoppegarten) für Die Linke antritt.

Frau Schneider, was wollen Sie in Potsdam für den Wahlkreis erreichen?

Neben der Taktverdichtung des RE1 brauchen wir einen benutzerfreundlichen Öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt auch ständige Querverbindungen zwischen den Orten im Wahlkreis. Dafür ist ein Landesprogramm notwendig. Gleiches gilt für den Datenverkehr.

Wo im Wahlkreis sollten Ihrer Ansicht nach noch Baugebiete ausgewiesen werden?

Das Thema Bauen liegt ja nicht unbedingt in der Hand eines Landespolitikers. Aber als Erkneraner Stadtverordnete ist mir das Thema fehlendes Bauland natürlich bewusst. Ich glaube, hier ist erst einmal eine Bestandsaufnahme der Kommunen nötig. Wo gibt es noch freie Flächen? Die Antwort könnte lauten: Bauen im Bestand. Gleich wichtig ist für mich, was gebaut wird. Sozialer Wohnungsbau hat da Priorität. Gebaut werden sollte, wo die Infrastruktur mitwachsen kann und es einen Bevölkerungsmix gibt.

Sie wollen im Falle Ihrer Wahl einen Teil Ihrer Bezüge für soziale Zwecke zur Verfügung stellen. Wie soll das aussehen?

Ich will mich nicht durch Geld verändern. Meine Idee ist, Bürger in akuten Notlagen schnell und unbürokratisch zu unterstützen, also dann, wenn der Sozialstaat nicht greift.

Mit wem können Sie sich eine politische Zusammenarbeit vorstellen?

Ich bin nicht in der Position, über eine Koalition mit zu verhandeln. Aber ich rede mit jedem, der gesprächsbereit ist, außer wenn es um Stammtischparolen geht.