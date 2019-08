Frankfurter Löwenkinder auf großer Fahrt

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Neun Familien schwerkranker Löwenkinder starteten kürzlich für ein verlängertes Wochenende bei strahlendem Sonnenschein im sonnengelben Reisebus nach Boltenhagen. Aufregung und Vorfreude waren riesengroß. Für einige Familien war es die allererste Urlaubsreise. Die Fahrt verging im Team wie im Flug und als dann der erste freie Blick auf die Ostsee möglich war, gab es kein Halten mehr – alle wollten nur noch an den Strand.

Das Team der Löwenkinder aus Frankfurt hatte ein buntes Programm zusammengestellt. Langeweile gab es nicht. Dafür einen Tierparkbesuch in Wismar, eine Schifffahrt zu den Robben, Trampolinspringen, Fahrradrikscha oder einfach Herumtollen, Sandburgen bauen und Baden am Strand. Und weil so viel Aktivität auch großen Hunger macht, konnten alle Familien morgens und abends am Hotelbuffet nach Herzenslust schlemmen.

Am Sonntag ging es dann wieder gut erholt und mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck Richtung Heimat. Die Löwen-Familien konnten neben frischer Ostseeluft und etwas Erholung vom schwierigen Alltag auch wertvolle gemeinsame Zeit genießen. Auch die Möglichkeit des Austausches mit anderen Betroffenen wurde genutzt. Das mitreisende Löwen-Team blickte in viele strahlende Kinder- und auch Erwachsenenaugen.

Ermöglicht haben die Reise die vielen Spender bei der Aktion "Einmal das Meer sehen". "Das Geld wurde für eines der schönsten Dinge im Leben investiert: das Lächeln von Menschen, mit denen es das Leben nicht so gut meint", sagt Mandy Timm vom Awo-Bezirksverband Brandenburg Ost.