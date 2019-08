Weltpremiere im jüngsten Dorf der Uckermark

Oliver Schwers

Neurochlitz (MOZ) Wann erlebt ein kleines Dorf wie Neurochlitz, jüngster Ort der Uckermark, schon mal eine Welturaufführung? Zum Geburtstag. Genau sieben Jahrzehnte nach der spektakulären Gründung der 40 Häuser großen Siedlung mitten auf dem Acker haben Riccardo Wittig und Claudia Baradoy ihren gemeinsam im Frühjahr gedrehten Dokumentarfilm erstmals aufgeführt. Das Ereignis wird ebenso in die Geschichte eingehen wie die Helden des Streifens. Denn als die Plätze im überfüllten Kulturhaus längst nicht mehr ausreichen, greift die Feuerwehr ein, lässt Bierzeltgarnituren herbeischaffen, eine zweite Leinwand aufstellen und einen mobilen Lautsprecher. Dann kann die lange zuvor angekündigte Premiere parallel drinnen wie draußen starten.

Und es gibt Tränen. Gekommen sind sie aus allen Teilen des Ostens: Weggezogene, die einst dem DDR-Dorf den Rücken kehrten und doch heimlich alle Bilder der Kindheit wie einen Schatz hüten. Hiergebliebene, die ihre Väter und Großväter in alten Schwarz-Weiß-Einblendungen wiedererkennen. Kinder und Kindeskinder, die mit älterer Geschichte gar nichts mehr anzufangen wissen. Zugezogene, die aus Polen kommen, einer ganz anderen Welt. Und gekommen sind auch Verwandte aus dem sächsischen Rochlitz, wo einst ein findiger Landrat Knorr aus der Not heraus, seine Flüchtlinge ernähren zu müssen, dieselben in den Zug setzt und da ganz weit oben im Vorpommerschen im Nichts aussetzt. Doch dieses Nichts ist ausgestattet mit Acker – Grundlage zum Leben.

Nein, leicht hatten es die Neusiedler nicht. Auch wenn die Kindheitserinnerungen rührend klingen. Der DDR-Alltag, politische Umbrüche, Geldnot und Versorgungsprobleme, die Zwangskollektivierung und manchmal auch der Iltis machten Erfolge immer wieder zunichte. Der dokumentarische Film zeigt die Hintergründe, woran eine Dorfgemeinschaft manchmal krankt. Er zeigt aber auch die Bedeutung eines eigenen Stückchens Erde. Entstanden ist keine anrührende Chronologie, sondern ein Besuch in der puren Wirklichkeit des Landlebens. Die Landeszentrale für politische Bildung hat vermutlich genau diesen Aspekt sofort erkannt und das Werk ebenso wie der Heimatverein Angermünde unterstützt. Der Streifen gibt gerade im schärfer werdenden Diskurs zwischen Stadt und Land erhellende Einblicke für Uneingeweihte.

Und dann entdeckt das heute in Schwedt lebende und einst in Neurochlitz aufgewachsene Ehepaar Wenzel doch noch auf einem Hof die halb zusammengefallene Baracke, die mal das erste Zuhause einer Familie war. Wer hätte geglaubt, dass noch eine davon überlebt hat nach 70 Jahren?

"Neurochlitz, der lange Weg ins Nichts", Aufführung am 30. August Kino Brüssow und am 5. September im Angermünder Rathaus.