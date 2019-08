MOZ

Fürstenwalde (MOZ) In zwei Abschnitten werden an den kommenden Wochenenden die Parktaschen in der Karl-Marx-Straße gereinigt. Dafür verhängt die Stadt vorübergehend Halteverbote mittels Halteverbotsschildern.

Am Sonnabend, 31. August, gelten sie zwischen 7 und 12 Uhr von der Otto-Nuschke-Straße bis Am Bahnhof; am Sonnabend darauf, 7. September, zwischen 7 und 12 Uhr in der anderen Richtung von Am Bahnhof bis zur Dr. Külz-Straße.