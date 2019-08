"Frosch"-Club-Angreifer: Anklage wegen versuchten Kindesmissbrauchs

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat gegen einen 40 Jahre alten Syrer Anklage wegen versuchter sexueller Nötigung und versuchten Kindesmissbrauchs erhoben. Das teilte ein Sprecher der Behörde am Dienstag mit. Die Anklageschrift sei am 12. August fertiggestellt und an das Amtsgericht übergeben worden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen jener Männer, die bereits wegen des Überfalls auf Besucher des "Frosch"-Clubs im August 2018 unter Anklage stehen.

Nach seiner im März vom Oberlandesgericht verfügten Entlassung aus der Untersuchungshaft wegen überlanger Verfahrensdauer soll der 40-Jährige am 25. Mai dieses Jahres gegen 22.30 Uhr eine Zwölfjährige unter einem Vorwand in den Lenné-Park gelockt haben. Das Mädchen soll demnach zuvor im Gespräch erklärt haben, dass sie ihre Musikbox verloren habe. Daraufhin habe der Mann behauptet, dass er wisse, wo sie zu finden sei, nämlich im Park.

Dort mit der Zwölfjährigen angekommen, soll er versucht haben, sie zu missbrauchen. Das Mädchen konnte den Übergriff laut Staatsanwaltschaft abwehren. Zwei Tage später wurde der Mann festgenommen. Er sitzt seitdem in U-Haft. Einen Termin für einen möglichen Prozess in der Sache gibt es nach Auskunft des Amtsgerichts noch nicht. Aber da es sich um eine Haftsache handelt, sei mit einer zügigen Bearbeitung zu rechnen, sagte eine Gerichtssprecherin.