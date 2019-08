Neuer Reiseführer für das Oderbruch erschienen

Marco Marschall

Bad Freienwalde Es könnte ein unterhaltsamer Tag werden, dieser 8. September. Wer wissen möchte, welche historischen Bauten von Bad Freienwalde bis Eisenhüttenstadt ihre Türen öffnen, sollte sich das Faltblatt "Tag des offenen Denkmals im Seenland Oder-Spree" besorgen, das demnächst unter anderem in den Touristen-Informationen ausliegen soll. 4000 Exemplare des kostenlosen 28-Seiten-Heftchens werden verteilt. Darin erfahren Ausflügler, welche Geschichts- und Kulturstätten sie am übernächsten Sonntag ansteuern können und was sie dort erwartet. Das Schloss Trebnitz beteiligt sich genauso, wie zum Beispiel das Falladahaus in Neuenhagen oder die Schlosskirche Altlandsberg.

Premiere in Cöthen

Zum ersten Mal dabei: die Dampfmaschine Cöthen, die von 1875 bis 1979 über eine 27 Meter lange Königswelle die Anlagen einer Spiritusbrennerei angetrieben hatte und seit mehr als zehn Jahren auf der Denkmalliste des Landes steht. Es ist eine der Attraktionen, die auch Sabine Fassl vom Netzwerk Kulturtourismus bei einem Pressegespräch am Dienstag in Bad Freienwalde hervorhebt. Das komplette Programm ist auch online erhältlich. Auf www.kultourtour-oder-spree.de können Details zu sämtlichen Teilnehmern in Märkisch-Oderland und Oder-Spree nachgelesen werden.

Nur in Papierform gibt es hingegen einen historischen Reiseführer, der thematisch eng mit dem Tag des offenen Denkmals verknüpft ist. "Wege ins Bruch" heißt er und wurde – das ist die Besonderheit – bereits 1865 herausgebracht. Der frühere Leiter der Letschiner Heimatstuben Detlef Mallwitz hat das Büchlein in Zusammenarbeit mit dem Oderbruch-Museum Altranft neu aufgelegt. Die Texte, erklärt Heike Schönherr vom Oderbruch-Museum, wurden nicht verändert. Der Leser sieht die Welt des Oderbruchs mit den Augen des Verfassers Carl Riesel.

Schatz im Schatten Fontanes

Keine angestaubte Heimatkunde, sondern in Teilen durchaus amüsant, wie Tobias Hartmann vom Oderbruch-Museum findet. Beispielsweise wenn Riesel die Vorgärten der Dorfbewohner des Bruchs beschreibt. Ein kleiner Schatz, der im Schatten des großen Zeitgenossen Fontane (1819 bis 1898) weniger Beachtung fand und von Detlef Mallwitz gehoben wurde. Angereichert wurde das Geschriebene mit einer Reihe historischer Fotos und Karten.

Am Tag des offenen Denkmals wird das Buch, das für 9,90 Euro erhältlich ist, quasi zum Leben erweckt – auf einer kostenlosen Bustour, die wie die Schrift ebenfalls den Titel "Wege ins Bruch" trägt. Angesteuert werden fünf ausgewählte Kulturerbe-Orte im Oderbruch, die auch in Carl Riesels vor 150 Jahren erschienenen Reiseführer vorkommen.

Die Busfahrt startet um 11 Uhr am Busbahnhof Bad Freienwalde. Gemeinsam mit Detlef Mallwitz, der aus dem Reiseführer lesen soll, wird das Fontanehaus in Schiffmühle, die Dorfkirche Neutornow, der Ringofen Altglietzen und die Heimatstube Hohensaaten besucht. Anschließend geht es über Oderberg zurück zum Busbahnhof Bad Freienwalde. Geplante Ankunftszeit: 17 Uhr. Am Ringofen wird auch eine kleine Stärkung angeboten, die allerdings nicht kostenfrei ist.

Die Zahl der Plätze im Bus ist auf 30 begrenzt. Gut beraten ist daher, wer sich möglichst bald unter der Telefonnummer 03344 333911 anmeldet, spätestens bis zum Dienstag in einer Woche. Wer diese Gelegenheit verpasst, kann die benannten und weitere Stationen auch auf eigene Faust mit dem Oderbruchbus ansteuern.