Neues Verfahren für Heideknirpse

MOZ

Bernau (MOZ) Für Aufregung und Proteste hatte die Unterbringung der Vorschulkinder der Kita Schönower Heideknirspe in Räumen der Grundschule gesorgt. So gab es auch eine Demonstration von Eltern. Nun haben sich alle Beteiligten auf einen Verfahrensweg geeinigt, teilt Stadtsprecherin Nancy Kersten im Nachgang zu Beratungen am 22. und 23. August mit. Schul-, Hort- und Kitaleitung sowie Vertreter des Kita-Ausschusses und der Elternsprecher stimmten demnach eine Vorgehensweise ab.

Konzept fehlt noch

"Es wurde besprochen, dass nach wie vor Vorschulkinder in Räumen der Grundschule Schönow auf freiwilliger Basis betreut werden, jedoch nicht zum 1. September 2019", so Kersten. Um dem Wunsch der Eltern zu entsprechen, würden die Vorschulkinder in separaten Räumen und Außenbereichen untergebracht. Dafür stehe das Haus 3 der Grundschule Schönow zur Verfügung. Das Hauptgebäude, wie zunächst angedacht, entfalle aus der Überlegung.

Haus 3 befindet sich zwar im Umbau, sodass eine Vorschulgruppe dort erst im Frühjahr des nächsten Jahres eingerichtet werden kann. Bis dahin hätten Kita und Hort aber genügend Zeit, das Konzept für die Vorschulgruppe in der Grundschule auszuarbeiten. "Ich bin froh, dass sich alle Beteiligten bei diesem Thema auf einen gemeinsamen Weg verständigen konnten", so Bürgermeister André Stahl (Linke).