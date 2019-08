Helios-Klinikum: Alte Pässe, moderne Akten

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Es gibt Informationsstände und Mitmach-Aktionen, Expertengespräche, Führungen und Vorträge sowie ein Kinder- und Bühnenprogramm: Das Helios-Klinikum in Bad Saarow lädt am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr zum jährlichen Tag der offenen Tür ein.

Dabei stellt das Haus auch Neues vor, wie die zwei neuen Computertomographen (CT) im Institut für Radiologie. Die Technik des Spektral-CT ist nach Angaben des Klinikums einzigartig in der gesamten Region Berlin-Brandenburg. Die Radiologen erhalten damit nicht nur Querschnittsbilder des menschlichen Körpers in höchster Auflösung, sondern können erstmalig auch Aussagen zur stofflichen Zusammensetzung jedes einzelnen Bildpunktes machen.

Schlüsselloch-OP am Simulator

Gäste können aber auch einen OP-Saal besichtigen, an einem Simulator eine Schlüsselloch-Operation ausführen sowie einen Riech- und Schmecktest absolvieren. Kinder können ihre Kuscheltiere röntgen lassen sowie die Teddy- und Puppensprechstunde besuchen. Zum dritten Mal gibt das Klinikum außerdem historische Babypässe aus. Das ist möglich für alle, die seit 1957 im Bad Saarower Krankenhaus geboren wurden – so weit reichen die handschriftlich geführten Geburtenbücher zurück. Den Babypass gibt es in der Helios-Elternschule "Hebammerei" im Ärztehaus, erforderlich dafür ist die Vorlage des Personalausweises.

Unterdessen schreitet im Bad Saarower Klinikum die Digitalisierung voran. Wie das Haus am Dienstag mitteilte, ist mittlerweile auf sieben Stationen die digitale Patientenakte eingeführt. Dafür werden mobile Dokumentationswagen und Tablets genutzt. Begonnen hatte die Umstellung weg vom Papier Mitte Juni in der Chirurgie, nun waren die Neurochirurgie und die Urologie an der Reihe.

Im Verlauf dieses Jahres sollen sämtliche noch fehlenden Fachbereiche folgen. Das Klinikum sieht in der Digitalisierung der Akten mehrere Vorteile. "Pflegekräfte können zum Beispiel bereits während der Visite behandlungsrelevante Patientendaten mit dem mobilen Dokumentationswagen oder Tablet erfassen, Laborwerte einsehen und den Behandlungsverlauf dokumentieren", sagt Pflegedirektorin Dominique Nippe.

Gesicherte Rechenzentren

Die Datennutzung und -speicherung erfolge gemäß der neuen Datenschutz-Grundverordnung. Dabei habe das Klinikum umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um die Patientendaten in den elektronischen Akten vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. "Die Daten werden nicht in Clouds und auch nicht auf den tragbaren Geräten gespeichert, sondern in gesicherten Rechenzentren von Helios", sagt René Hoffmann, der Leiter der IT-Abteilung des Klinikums.