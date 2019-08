Eberswalder Wurst wegen giftiger Dämpfe evakuiert

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Verpuffung auf dem Betriebsgelände der Eberswalder Wurst GmbH,nach der in der Nacht zum Mittwoch zwei Beschäftigte mit Atemwegsbeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und die 70 Mitarbeiter starke Spätschicht vorsichtshalber in Sicherheit gebracht wurde, sei auf "menschliches Versagen" zurückzuführen.

Ein Beschäftigter einer externen Reinigungsfirma habe, als die Spätschicht ihre Arbeit bereits beendet hatte, Chlor in eine Flasche umgefüllt, in der sich Reste einer anderen Flüssigkeit befanden. "So kam es zu einer chemischen Reaktion, bei der giftige Dämpfe austraten", sagt Sebastian Kühn, Geschäftsführer des Unternehmens, das 250 festangestellte Mitarbeiter und bis zu 250 weitere Saisonkräfte beschäftigt. Die Reinigungsfachkraft und ein Fleischwerker, der zufällig gerade vorbeilief, seien medizinisch behandelt worden. Seines Wissens gehe es beiden wieder gut. Die Produktion habe noch in der Nacht wieder aufgenommen werden können.

Die Verpuffung hat einen Großeinsatz der Barnimer Feuerwehren nach sich gezogen. Neben dem Notarzt war vorsichtshalber auch der Gefahrengutzug des Landkreises alarmiert worden, dem etliche Freiwillige Feuerwehren angehören.

Der Geschäftsführer der Eberswalder Wurst GmbH ist dankbar dafür, dass die Verpuffung keine ernsthafteren Folgen hatte, und froh darüber, dass die Evakuierung der Beschäftigten reibungslos geklappt habe.