Neue Fraktion macht CDU Konkurrenz

Ellen Werner

Joachimsthal (MOZ) Zwei Monate nach ihrer konstituierenden Sitzung verschieben sich in der Stadtverordnetenversammlung Joachimsthal noch einmal die politischen Gewichte. In dem 17-köpfigen Stadtparlament unter dem Vorsitz von Bürgermeister René Knaak-Reichstein (CDU) hat sich eine Fraktion aus Grünen, SPD, Linken und der Einzelkandidatin Ivonne Glöck gebildet. Das teilt die neue Fraktionsvorsitzende Ruth Butterfield (Bündnis 90/Grüne) mit.

"Mit der Bildung der neuen Fraktion Rot-Grün-Rot-Glöck sollen die Ausschüsse nun neu besetzt werden und damit die heterogene Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung besser widerspiegeln", sagt die Fraktionschefin. Zuvor stellten Grüne sowie die SPD eigene Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung – mit jeweils zwei Mitgliedern, der Mindestgröße einer Fraktion. Andreas Loher (Linke) und Glöck konnten als Einzelmandatsträger keine Fraktion bilden und Ausschüsse nicht besetzen.

Auch auf den Vorsitz in wenigstens einem der Gremien erhebt die neue Fraktion mit ihren sechs Mitgliedern nun Anspruch. Bisher leiteten die Christdemokraten, die ebenfalls zu sechst in der Fraktion sitzen, alle vier Ausschüsse der Stadtverordneten. Mit den dahinterstehenden Wählerstimmen sei die neue Fraktion die größte Fraktion in Joachimsthal, so Butterfield. Darüber hinaus wollen die Mitglieder des neuen Zusammenschlusses die Fachgremien mit jeweils fünf Abgeordneten besetzen. "Damit wäre eine bessere Vertretung der vielfältigen Interessen möglich." Bisher hatten der Hauptausschuss, Bau-und Wirtschaftsausschuss, Sozialausschuss sowie der Tourismus-und Umweltausschuss nur vier Mitglieder.

Die Neubesetzung der Ausschüsse soll in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag erfolgen. Sie beginnt um 18.30 Uhr im Sitzungssaal der Stadt, Joachimsplatz 1-3.