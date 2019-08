Glienicke muss noch für den Kiezbus zahlen

Thomas Sabin

Glienicke (MOZ) Seit dem 1. April dieses Jahres fährt der Glienicker Kiezbus von der Haltestelle Schildow/Kirche zum S-Bahnhof Berlin-Frohnau und wieder zurück. Doch noch fehlt die Unterschrift von Bürgermeister Hans Günther Oberlack (FDP) unter dem Vertrag für das zusätzliche ÖPNV-Angebot. "Die Zahlen sind zu den Spitzenzeiten im Berufsverkehr erstaunlich gut", erklärt Oberlack, der guter Dinge ist, am kommenden Montag seinen Kringel unter den Vertrag setzen zu können und die Buslinie zu erhalten. Dass dieser noch nicht unterschrieben ist, sei korrekt, teilt Susann Cersovsky, Mitarbeiterin der Oberhavel Holding, mit. Zudem seien die ersten Zahlungstermine der Kostenübernahme an die OVG seitens der Gemeinde verstrichen. Rund 174 000 Euro stehen aus.

"Die Unterschrift ist noch nicht zustande gekommen, weil wir erst einen Gemeinderatsbeschluss brauchen", sagt Oberlack. Die Verzögerung liege auch daran, dass die OVG gegenüber den unverbindlichen Angeboten eine zusätzliche Summe von ungefähr 30 000 Euro geltend machte, um die inzwischen eingetretenen Kostensteigerungen für das Jahr 2019 aufzufangen. "Es zeichnete sich Ende 2018 ab, dass es zu Steigerungen kommen wird. Der zuständige Ausschuss wollte diese vorab von der OVG erläutert haben", erklärt Oberlack.

Das habe nun stattgefunden. Ein weiterer Grund für die Verzögerung: die Kommunalwahlen Ende Mai. Die Ausschüsse mussten sich neu konstituieren. In der ersten Sitzung des neuen Ausschusses am 21. August wurde das Thema planmäßig auf die Tagesordnung gebracht. "Und am 2. September werden wir es nun in die Gemeindevertretung bringen. Dann wird die endgültige Entscheidung fallen", sagt der Bürgermeister.

"Entscheiden sich die Mitglieder dagegen, müssen wir die Konzession zurückgeben und den Busverkehr einstellen", meint Susann Cersovsky. Entscheiden sie sich dafür, gehe sie davon aus, dass die ausstehenden Zahlungen aus dem Entwurf der Finanzierungsvereinbarung nachgezahlt werden.

Hans Günther Oberlack ist aber sicher, "dass allen klar ist: Ändert man den Charakter des Busses von einem Kiezbus zu einer Verstärkung des 806 mit geändertem Endpunkt, quasi zum Frohnau-Express, hat das finanzielle Konsequenzen. Insofern bin ich guter Dinge, dass die Zustimmung kommt." Dann stehe seiner Unterschrift nichts mehr im Wege. "Und dann", versichert er, "werden auch die ausstehenden Zahlungen fließen."