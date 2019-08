Erster Asphalt für neuen Radweg an der B 96 liegt

Volkmar Ernst

Nassenheide/Teschendorf (OGA) Es ist nicht nur bei diesen Temperaturen eine extrem anstrengende Arbeit, die die Mitarbeiter der Baufirma Matthäi zu verrichten haben. Doch bei den hohen Temperaturen auch noch warmen Asphalt aufzubringen, das schlaucht besonders. Aber es ist geschafft. Die erste Tragschicht für den Radweg von Nassenheide nach Teschendorf liegt. Doch es nur die erste. Als nächstes werden die Randbereiche befestigt, dann wird eine weitere Deckschicht Asphalt gefahren, wie es fachmännisch heißt.

Wer genau hinsieht, kann die gesamte Trasse des Radweges von der Q1-Tankstelle in Nassenheide bis zum Ortseingang von Teschendorf erkennen. Auch der Anbau an die Brücke über den Teschendorfer Graben in Nassenheide gewinnt immer mehr Gestalt. Dort wird der Radweg bis an die Bundesstraße 96 herangeführt, um kein separates Bauwerk errichten zu müssen. Die Sicherheit der Radler wird durch Betonabsperrungen gewährleistet.

Nach den Planungen des Landesamtes für Straßenwesen sollen die Arbeiten zum Endes des Sommers erledigt und der Radweg fertig sein.