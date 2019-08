Brandenburg radelt erneut  für gutes Klima

Brandenburg Die Havelstadt tritt im Rahmen der Aktion "Stadtradeln" erneut für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Vom 02. bis 22. September sind alle Personen, die in Brandenburg an der Havel leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, sowie Mitglieder des Kommunalparlaments eingeladen, bei der Kampagne des Klima-Bündnis mitzumachen und möglichst viele Radkilometer zu sammeln.

Anmelden können sich Interessierte unter stadtradeln.de/brandenburg. Erleichtert wird das Sammeln und Tracken der gefahrenen Kilometer zudem mit der passenden "Stadtradeln" App.

"Bei unserer ersten Teilnahme haben die Brandenburger bereits mehr als 100.000 km zurückgelegt. Ein toller Erfolg, den wir in diesem Jahr noch toppen möchten", motiviert Oberbürgermeister Steffen Scheller.

Beim Wettbewerb "Stadtradeln" geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen vom Auto auf das Fahrrad zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.

Mehr Informationen stehen unter www.stadt-brandenburg.de/veranstaltungen-termine/stadtradeln/ bereit. Hier ist dann auch nachzulesen, wie viele Kilometer schlussendlich erradelt wurden.