Vermieter spüren den Druck aus Berlin

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Brandenburg wird immer beliebter bei Berliner Familien. Davon profitiert auch Oberhavel. Das statistische Landesamt Berlin-Brandenburg belegt das jetzt mit Zahlen. Demnach sind mehr als 60 Prozent der Umzüge von Berlin nach Brandenburg auf Familien zurückzuführen – wobei die Statistiker für die Untersuchung davon ausgegangen sind, dass Familien aus verheirateten Personen unter 54 Jahren und Minderjährige bestehen.

Seit 2010 zieht es die Berliner besonders ins Märkische. Das zeigt der sogenannte Wanderungsverlust der Hauptstadt, der jährlich zunimmt. Im Jahr 2018 haben demzufolge insgesamt 15 900 Personen Berlin verlassen. Vom bisherigen Rekordjahr 1998, für das ein Wanderungsverlust von insgesamt 28 500 Personen ausgewiesen ist, sind die Ergebnisse jedoch noch weit entfernt.

Gleichwohl ist eines klar: Der Wanderungsverlust Berlins ist der Wanderungsgewinn Brandenburgs. Mit dem zunehmenden Zuzug aus der Hauptstadt kann die Mark sogar die rückläufigen Wanderungsgewinne gegenüber dem Ausland ausgleichen. 2018 lag der Wanderungsgewinn Brandenburgs insgesamt bei 21 100 Personen. Drei Viertel davon (15 900) gehen allein auf die Kappe von Berlinern, die der Hauptstadt den Rücken kehrten, um in den sogenannten Speckgürtel und darüber hinaus zu ziehen. Nach Oberhavel zogen 2018 rund 7 210 Hauptstädter, gleichzeitig verließen 5 100 Personen den Kreis. Das macht unter dem Strich ein Plus von gut 2 110 Personen.

"Wir spüren den Druck aus Berlin", sagt Bernd Jarczewski, Geschäftsführer der Oranienburger Wohnungsbaugesellschaft, die 3 665 Wohnungen besitzt. "Wir haben vermehrt Anfragen aus Berlin. Am meisten geht es um bezahlbaren Wohnraum. Vor allem große Wohnungen sind in Berlin kaum noch zu finden", so Jarczewski.

So sind es denn tatsächlich vor allem Familien, die sich jenseits der Berliner Stadtgrenze niederlassen. Ihr Anteil am Wanderungssaldo beträgt mehr als 60 Prozent (9 700 Personen).