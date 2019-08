"Bad Night" im Krugpark

Brandenburg Fledermäuse sind die faszinierendsten Insektenjäger der Nacht. Und doch werden ihnen in deutschen Sagen und Geschichten – zu Unrecht – unheimliche Eigenschaften zugeschrieben. Anders in Südamerika oder im asiatischen Raum, hier spielen die Tiere als Glücksbringer oder Göttergestalten oft eine positive Rolle.

Um auf die interessanten Tiere aufmerksam zu machen, findet im Rahmen der internationalen Batnight am Freitag, 6. September, von 19 23 Uhr eine Veranstaltung zum Thema "Fledermäuse" im Krugpark statt.

Bis zum Einsetzen der Dunkelheit erfahren die Besucher Wissenswertes über die fliegenden Säuger in der Umweltpyramide, z. B. wie sich die Tiere in der Dunkelheit orientieren, ihre Ernährungsweise oder was es mit den sogenannten Wochenstuben auf sich hat.

Anschließend werden die in den alten Höhlenbäumen lebenden Tiere mittels Fledermausdetektor bei Jagd – bzw. Orientierungsflügen beobachtet.

Im Anschluss erwartet die Diplombiologin Dr. Beatrix Wuntke vom NABU die Teilnehmer am Sandfurthgraben, um die in hauchdünnen Netzen gefangenen Tiere zu bestimmen, zu wiegen und zu vermessen und anschließend in die Nacht zu entlassen.

Das Naturschutzzentrum Krugpark der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel und der NABU Regionalverband Brandenburg/Havel laden alle Interessenten zu dieser Fledermausnacht ein. Eine Anmeldung ist für Einzelbesucher nicht erforderlich. Empfohlen wird jedoch witterungsgerechter Kleidung und das Mitbringen einer Taschenlampe.