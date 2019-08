Initiatoren des abgelehnten Bürgerbegehrens planen weitere Schritte

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Das ist formaljuristische Paragrafenreiterei und nicht vom Geist der Demokratie getrieben", ärgert sich Günter Neumann, Mit-Initiator des Werneuchener Bürgerbegehrens für mehr Bürgerbeteiligung im Straßenbau. Ende Januar zogen er und ein Dutzend Mitstreiter los, um die Werneuchener um ihre Unterschrift zu bitten – bei Veranstaltungen, vor Märkten und von Haus zu Haus. Jetzt hält er den Ablehnungsbescheid der Kommunalaufsicht des Landkreises in Händen. "Da will der Landtag kommunale Beteiligungsmöglichkeiten ausbauen", spielt Neumann auf eine entsprechende Gesetzesänderung vom letzten Jahr an und schimpft, "und dann heißt es ‚April, April’." Günter Neumann ist einer der Vertrauensleute für das Werneuchener "Bürgerbegehren zur Mitbestimmung beim Straßenbau".

Gründe nur teilweise plausibel

Zur Erinnerung – das Ziel der Petition war: Kommunale Straßenbauprojekte, für die von den Grundstückseigentümern Beiträge zu zahlen sind, sollen in ganz Werneuchen künftig nur noch dann realisiert werden, wenn die betroffenen Anlieger zuvor in Kenntnis der zu erwartenden Kosten mehrheitlich dem Projekt zugestimmt haben.

Nun nennt die Kommunalaufsicht eine Handvoll Gründe, warum sie die Formulierung des zur Unterschrift gestellten Textes für nicht zulässig hält. Keiner davon ist formaler Art. Der erste Punkt ist der politischen Entwicklung geschuldet. Denn in den vier, fünf Monaten, in denen die Kommunalaufsicht prüfte, wurde ein Gesetz zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge beschlossen. Das Hauptanliegen der Werneuchener, nämlich die Erschließung ihrer Sandstraßen, ist von der Novelle nicht betroffen. Für den Fall, dass die Volksinitiative zu den Straßenausbaubeiträgen von Erfolg gekrönt würde, hatte die Werneuchener Initiative eine Klausel aufgenommen. Doch genützt hat das nichts.

Oliver Wiedmann, Sprecher des Landesverbandes "Mehr Demokratie", findet er es äußerst bedauerlich, dass Bürger mit ihren Formulierungen vor die Wand laufen. Schließlich ging die Werneuchener Initiative mit Bedacht vor, ließ sich anwaltlich beraten und konsultierte Fachleute. "Die Formulierungen von Petitionen sollten offiziell geprüft werden, bevor die Unterschriften gesammelt werden", kritisiert Wiedmann. In Berlin sei dies die Praxis. "In Werneuchen wurden 2025 Unterschriften gesammelt", so Wiedmann anerkennend, "verpuffen solche Initiativen einfach, kann das Demokratiemüdigkeit hervorrufen", warnt der Fachmann für Beteiligungsprozesse.

Die Gruppe der "Beitragspflichtigen" (so der Begriff in der Petition) einer Straße sei nicht demokratisch legitimiert, lautet ein anderer Einwand der Kommunalaufsicht. Diesen Punkt, erwägt Wiedmann, könnte man vor Gericht prüfen lassen. Schließlich werden ja im benachbarten Bernau solche Befragungen schon durchgeführt – bislang offiziell noch unangefochten. Ungültig ist laut Kommunalaufsicht auch die Allgemeingültigkeit der Forderungen. Die Werneuchener Initiative stellt ihre Forderung schließlich nicht für die Anwohner einer Straße XY auf, sondern will künftig alle Betroffenen von Straßenbaumaßnahmen befragen lassen. "Dieser Einwand ist aus meiner Sicht nicht haltbar", meint Wiedmann.

Den Initiatoren des Bürgerbegehrens ist der Ärger anzumerken. Entmutigen lassen wollen sie sich aber keinesfalls. "Wir sehen drei Optionen", erklärt Wolfgang Reichert, Mit-Initiator aus Stienitzaue. "Wenn wir eine Chance haben, klagen wir vor Gericht." Wünschenswert wäre für ihn, wenn die Stadtverordneten von sich aus eine Beteiligungssatzung einführen würden. Der politische Wille dazu ist vorhanden, eine neue Variante tatsächlich in Arbeit. Unklar ist allerdings, wann sich die Abgeordneten zu einem Beschluss in der Sache durchringen können. "Und wenn alles nichts hilft, dann ziehen wir noch einmal los, um Unterschriften zu sammeln!", verspricht Wolfgang Reichert.