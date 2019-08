Mit Hubschrauber nach Autoknackern gesucht

OGA

Nassenheide (MOZ) Mit einem Hubschrauber und Fährtenhunden hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen in Nassenheide nach mutßmaßlichen Autoknackern gesucht.

Zuvor hatte ein Anwohner nach Angaben der Polizei gegen 3 Uhr am Teerofener Weg drei Männer beobachtet. Einer von ihnen hatte dort an einem Jeep hantiert, zwei weitere standen in der Nähe vor einer Haustür und unter einer Laterne. Als der Anwohner die Männer ansprach, flüchteten sie in einen nahegelegenen Wald.

Die Polizei machte sich daraufhin mit Unterstützung aus der Luft und mit Fährtenhunden auf die Suche nach den Flüchtigen. Sie konnten aber nicht mehr ermittelt werden.

Aus dem Jeep hatten die Autoknacker Bargeld und Zigaretten gestohlen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.