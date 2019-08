Hunderte Neuruppiner Zweitklässler beim Tag der Zahngesundheit am OSZ

Quiz mal anders: Zahnarzt-Instrumenten ihren richtigen Bezeichnungen zuzuordnen, war nur eine der Aufgaben, die die Grundschüler beim Tag der Zahngesundheit absolvieren mussten. Insgesamt gab es zehn Stationen in der Turnhalle, die die Schülergruppen nacheinander besuchten. Am Ende erhielten alle eine Geschenktüte. © Foto: Siegmar Trenkler

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Der Tag der Zahngesundheit am Oberstufenzentrum in Neuruppin hat schon eine jahrelange Tradition. Genau genommen ist es auch gar nicht nur ein Tag. Immerhin hatten sich am Montag und Dienstag rund 40 angehende Erzieher und zwölf künftige zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) im dritten Lehrjahr um 234 Zweitklässler aus Neuruppiner Grundschulen gekümmert.

Zum Auftakt jedes Tages gab es in der Aula ein Theaterstück, bei dem die Zahnschutzpolizei auf den Spuren des Zahnteufels unterwegs sein musste. Der hatte die Zahnfee versteckt und so dafür gesorgt, dass alle Kinder schwarze Zähne bekamen. Nach allerlei Aufregung, die auch die Kinder im Zuschauerbereich erfasste, ging die Geschichte aber noch einmal gut aus. "Ich bin sehr zufrieden. Das war ein wirklich schönes Stück", freute sich Monika Stolzenberg, die Leiter einer Erzieherklasse.

Stationen in der Turnhalle

Danach ging es in der Turnhalle des Oberstufenzentrums weiter. Dort gab es zehn Stationen, an denen die Azubis im dritten Lehrjahr die Kinder auf verschiedene Weise forderten. So mussten an einer Station etwa Abbildungen eines bunten Sammelsuriums von Zahnarzt-Instrumenten ihren Namen zugeordnet werden. Zehn Minuten Zeit hatten die Grundschüler pro Station, bevor eine Handsirene den Wechsel einläutete. Der nächste Stand verband Wissen und körperlichen Einsatz miteinander. Hier galt es, Quizfragen zu beantworten. Nach einer richtigen Antwort mussten Dosen mit einem Ball umgeworfen werden, und zwar schneller als das gegnerische Team. War das erledigt, bekamen die Kinder jeweils einen Stempel in ihren Laufzettel. "Wir haben versucht, die Stationen so anzuordnen, dass sich immer Aktions- und Wissensstände abwechseln", sagte Daniel Schrumpf, der Leiter einer der beiden Erzieherklassen.

80 Stunden Vorbereitung

Zwischen 60 und 80 Unterrichtsstunden haben die Erzieher-Azubis im Vorfeld in die Vorbereitungen für den Aktionstag gesteckt. "Angefangen haben wir schon mit einer Projektwoche zum Ende des vorigen Schuljahrs", so Schrumpf. Zum Beginn des laufenden Schuljahrs gab es eine weitere Projektwoche. Der enorme Zeitaufwand hat eine Ursache: Schließlich geht es für die Erzieher-Azubis auch um Zensuren. "Sie sollen lernen, konzeptionell zu arbeiten. Dabei ist auch wichtig, wie sie ihre Ideen didaktisch vermitteln wollen. Die Azubis müssen außerdem das gesamte Fest planen, entwickeln und umsetzen", erklärt Schurmpf. "Nachher wird auch noch einmal reflektiert, wie alles gelaufen ist. Da kann man dann schauen, wie reagiert wurde, wenn etwas vielleicht nicht so hingehauen hat, wie es sich die Azubis vorgestellt hatten", beschreibt er.

Erfahrungen und ein Geschenk

Mit dem Ergebnis, das den 234 Grundschülern geboten wurde, war er sehr zufrieden. Auch für die Schüler war der Ausflug lohnenswert. Der Spaß war ihnen deutlich anzumerken und machte sich auch in der Lautstärke in der Halle bemerkbar. Doch nicht nur die Erlebnisse konnten die Zweitklässler mit nach Hause nehmen. Dank Sponsoren wie der Barmer gab es auch für jeden Teilnehmenden eine Geschenktüte. Sie enthielt neben Mitbringseln wie einem Radiergummi in Zahnform und anderen Kleinigkeiten auch ein Zahnputzset. Das ist nicht ohne Grund mit enthalten, wie ZFA-Klassenlehrerin Martina Ahlhausen bestätigt. "Die Azubis haben im Laufe der Ausbildung auch viel Kontakt zu Grundschülern oder Kindern in Kitas", sagt sie. "Wenn es um das Thema ,Gesundes Frühstück’ geht, schauen wir auch mal in die Dosen. Da gibt es dann pro Gruppe vielleicht zwei Kinder, die Vollkornbrote oder Gemüse dabei haben. Beim Rest sind es Milchschnitte und andere Süßigkeiten", erläutert Ahlhausen. "Aber wir stellen dann auch oft fest, dass es viele Kinder gibt, die keine eigene Zahnbürste haben. Sie benutzen eine Familienzahnbürste. Daher freuen wir uns, dass wir durch die Unterstützung der Krankenkasse jedem eine eigene Zahnbürste schenken können."

Das nächste Fest, das die angehenden Erzieher als Teil ihrer Ausbildung vorbereitet haben, ist das Horizontefest. Dieses findet am Donnerstag, 5. September, ab 10 Uhr auf dem Gelände des Oberstufenzentrums an der Alt Ruppiner Allee statt. In der Cafeteria erhalten die Gäste dann vegane oder vegetarische Salate, die Abiklassen verkaufen Kuchen, ein Ris-Food-Truck bietet verschiedene Sorten und Toppings an. Darüber hinaus gibt es Fisch, Waffeln, eine Gulaschkanone sowie alkoholfreie Cocktails.