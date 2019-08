Briesener Trainer-Duo abgelöst

Heiko Hempel

Briesen Der Vorstand des FV Blau Weiß Briesen hat sich nach eingehender Beratung dazu entschlossen, die Trainer Ronny Pesch und Rene Laszschok mit sofortiger Wirkung von ihren Ämter zu entbinden. Die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten wollen mit dieser Maßnahme neue Impulse setzen, um in der noch jungen Meisterschaft wieder zu alter Stärke zurückzufinden, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Möglich machen soll dies Marcel Niespodziany, der mit seiner Erfahrung und fußballerischen Kompetenz die Verantwortung auf der Bank bei der Odervorländern übernimmt. Diese sind mit einem 2:2 daheim gegen den FSV Union Fürstenwalde II und einer 0:2-Niederlage bei Phönix Wildau in die Saison gestartet. Im Landespokal siegten die Blau-Weißen 1:0 gegen den FC Schwedt, in der 2. Runde treffen sie in der nächsten Woche auf Brandenburgligist FV Preussen Eberswalde.

Der Verein dankt dem bisherigen Trainer-Duo für sein Engagement. Pesch hatte das Amt zur zweiten Halbserie der Saison 2018/19 übernommen und die Briesener auf Platz 10, zuletzt auf Platz 13 geführt. Laszschok war erst im Sommer als zweiter Mann an der Seitenlinie verpflichtet worden.