Bauernverband sucht Gespräch zur Rettung des Vielitzsees

Brian Kehnscherper

Vielitz (MOZ) Bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbands Ostprignitz-Ruppin, Sven Deter, hat die Bürgerinitiative (BI) Vielitzsee jüngst weitere Schritte besprochen, um die Nährstoffbelastung des Gewässers zu senken. Wie BI-Sprecherin Heidi Küttner-Neuhaus sagte, ist das Gespräch sehr konstruktiv verlaufen. Der Bauernverband habe große Bereitschaft signalisiert, der BI zu helfen. Deter wolle nun das Gespräch mit den Landwirten im Einzugsbereich des Sees suchen.

Der Vielitzsee ist wegen seiner schlechten Wasserqualität in der schlechtesten Kategorie fünf gelistet. Hauptgrund für die geringe Sichttiefe ist der hohe Nährstoffeintrag. Jährlich fließen 125 Kilogramm mehr Phosphate in das Gewässer als wieder abfließen. Ein Grund dafür ist, dass sich der See aus der Adderlake speist, die zuvor durch intensiv genutzte Agrarflächen fließt. Doch nicht nur die Landwirtschaft macht dem Gewässer zu schaffen. Auch undichte Sickergruben, Niederschlagswasser aus Siedlungen und fehlende Abwasseranschlüsse in anliegenden Kleingartenanlagen tragen zum Nährstoffeintrag bei. Die Nährstoffe lagern sich am Grund als Schlamm ab, wodurch der See nach und nach immer mehr verlandet. Weil er so flach ist, erhitzt er zudem schneller, was das Algenwachstum fördert.

Um den Anteil der Landwirte zu ermitteln, hält Küttner-Neuhaus Bodenproben zur Bestimmung der Phosphatwerte für sinnvoll. Sie möchte den Gesprächen zwischen Deter und den Landwirten nicht vorgreifen. "Wir können das Problem nur kooperativ lösen, nicht konfrontativ", so die BI-Sprecherin. Deshalb müsse den Landwirten bei etwaigen Schritten ein Ausgleich geboten werden. Durch den zweiten trockenen Sommer in Folge ist der Wasserstand im Vielitzsee derzeit sehr niedrig. "Der See musste viel Wasser in das Rhinsystem abgeben", so Küttner-Neuhaus. Laut EU-Wasser-Rahmenrichtline sollen Seen bis zum Jahr 2027 zumindest in den Zustand gebracht werden müssen, dass sie in die zweitbeste Kategorie "gut" fallen.