Rathaus sichert Schutz der Teichwiesen zu

Neuruppin (MOZ) Sie befürchten, dass die Stadt Neuruppin ein Biotop für Bauland opfern will: Die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) "Rettet die Teichwiesen" setzen sich dafür ein, dass die Grünflächen zwischen Musiker- und Eichendorffsiedlung erhalten bleiben. Nun versucht die Stadtverwaltung, die Protestler zu beruhigen. Sie versichert: Das Grün steht unter einem besonderen Schutz.

"Ich weiß nicht, wie oft ich es noch öffentlich beteuern soll", sagte Baudezernent Arne Krohn während des jüngsten Bauausschusses. "Es ist nicht vorgesehen, die Teichwiesen zu bebauen." Krohn sprach von einem "riesengroßen Missverständnis", weil das Wort Bebauungsplan – und genau dieser soll für das Areal aufgestellt werden – suggeriert, dass dort auch gebaut werden soll. Ein B-Plan sei ein "Rechtsinstrument aus dem Baugesetzbuch, mit dem Baulichkeit ermöglicht werden kann", erklärte er. "Aber mit einem Bebauungsplan werden auch naturschutzrechtliche Belange festgesetzt." Es sei sogar möglich, einen solchen Plan aufzustellen, der nur beinhaltet, dass in einem Gebiet überhaupt nicht gebaut werden darf.

Genau das versuche die Stadtverwaltung, den Anwohnern der Teichwiesen hinter dem real-Markt zu vermitteln. "Bisher offensichtlich mit relativ wenig Erfolg", so Krohn. Daher gab es nun eine Biotop-Begehung.

Ergebnisse der Begehung

Christian Duchrau vom Amt für Stadtentwicklung stellte die Ergebnisse vor. Vor allem auf zwei Flächen – die insgesamt größten im Bebauungsplan – wird wohl niemals ein Eigenheim stehen. Duchrau und seine Kollegen haben das Gebiet in fünf verschiedene Areale aufgeteilt: Das erste befindet sich nördlich des ehemaligen Bauhofes, das zweite ist eine Waldfläche, das dritte umfasst die Teichwiesen, das vierte betrifft eine Fläche an der Musikersiedlung und das fünfte konzentriert sich auf das noch übrige Gebiet. Laut Duchrau wird auf den Arealen zwei und drei – also Wald und Teichwiesen – nicht gebaut, da diese schützenswert sind.

Wald und Wiesen

Bei dem Laub-Mischwald handelt es sich laut Christian Duchrau zwar nicht per se um ein Schutzgebiet. "Aber: Die Landesforst hat eine Waldfunktions-Kartierung", erklärte er. Diese teilt bestimmte Waldflächen in Schutzkategorien ein. "Bei dieser Fläche handelt es sich um einen lokalen Klimaschutz-Wald." Für einen solchen Wald gibt es seitens der Landesforst eine Handlungsempfehlung: Der Bewuchs gleiche unter anderem Temperatur- und Feuchtigkeitsextreme aus und trage zur Verbesserung des Klimas bei. Daher stehe der Erhalt dieses Areals im Vordergrund.

Bei der zentralen Fläche, den eigentlichen Teichwiesen, sieht der Schutzstatus noch strenger aus. Dort gibt es, so Duchrau, großflächige Schilfbestände. Mittig befindet sich ein Grauweiden-Gebüsch. Beides sind geschützte Biotope. Das sieht auch das Landesumweltamt in seinem Geoportal so, erklärte Duchrau.

Die Mitglieder der Bürgerinitiative werden diese Aussagen vielleicht etwas beruhigen – auch wenn sie nicht aufhören werden, die Pläne der Stadt Neuruppin vor ihrer Haustür ganz genau unter die Lupe zu nehmen. 1 669 Unterschriften von Unterstützern haben sie jüngst an die Stadtverordneten übergeben. BI-Mitglied Thomas Schwendt formulierte während des Bauausschusses ganz klar das Ziel der BI: Der Beschluss soll so geändert werden, dass nur die Fläche des ehemaligen Bauhofes auf ihre Tauglichkeit als Baugebiet geprüft werden soll.